تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«خزنة» لتعزيز الاقتصاد الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تعاونه مع «خزنة داتا سنترز»، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للتكنولوجيا والابتكار.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم «خزنة» بتأسيس مركز بيانات متقدم في منطقة المفرق في أبوظبي، بسعة أولية تبلغ 30 ميجاواط، وذلك في إطار اتفاقية مساطحة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وسيسهم مركز البيانات، المقرر تشغيله منتصف العام 2026، في تعزيز القدرات الوطنية في قطاع تخزين البيانات الرقمية والاستفادة من إمكاناتها لدعم البنية التحتية المتطورة للاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز نمو وازدهار قطاع التكنولوجيا في أبوظبي.

ويندرج التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«خزنة» في إطار برنامج المساطحة الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.

ويتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تسهيل الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات القطاع الخاص من خلال برنامج المساطحة بالتعاون مع الجهات الحكومية في أبوظبي. وبموجب اتفاقية المساطحة، ستحصل «خزنة» على عقد إيجار طويل الأجل لبناء وتشغيل مركز البيانات الرقمية الذي يتوقع أن يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل ذات قيمة عالية بمجرد انطلاق عملياته.

وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: تكتسب البيانات الرقمية في اقتصاد اليوم الأهمية ذاتها للنفط في القرن الثامن عشر، وانطلاقًا من التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم اقتصاد إمارة أبوظبي ونموه المستقبلي، يسعدنا أن نسهم في دعم مشروع حيوي من شأنه تعزيز البنية التحتية الرقمية في أبوظبي، وتعتبر اتفاقيات المساطحة برنامجاً أساسياً في إطار جهودنا لتمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم بسرعة وكفاءة، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي كبير ومستدام في إمارة أبوظبي.

وتركز إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل متزايد على الاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها لتوفير الخدمات العامة بكفاءة وفعالية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.

ويحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية في أبوظبي بهدف دعم نمو وازدهار الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتدير «خزنة» حاليًا 12 مركزًا للبيانات الرقمية في دولة الإمارات، وتسعى الشركة إلى الوصول بالسعة الإجمالية لمراكز بياناتها إلى 300 ميجا واط.

وتخطط الشركة لإضافة 12 مركزاً آخر خلال العامين المقبلين، وتسعى لدمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة في مختلف جوانب التصميم والعمليات في مركز المفرق للبيانات الرقمية، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والامتثال لأعلى معايير الكفاءة البيئية.

ومن جانبه، قال زياد سماحة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في «خزنة»: يسعدنا أن نتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتنفيذ هذا المشروع الاستثنائي، وتؤكد هذه المبادرة على التزامنا بقيادة جهود التحول الرقمي وتحقيق طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تعد مراكز البيانات الرقمية المحور الرئيس لمختلف جوانب التقنيات الرقمية، وهي عنصر أساسي لبناء اقتصاد مشرق ومزدهر، ونسعى لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رقمي رائد لاستقطاب المؤسسات الكبيرة ودعم الابتكار ودفع عجلة النمو في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال توسيع شبكة خزنة من مراكز البيانات الرقمية فائقة التطور، ولا شك بأن شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا.

يشار إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يتيح للشركات المحلية والدولية فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في أبوظبي، وتمنح عقود المساطحة حقوق تطوير أراضي لفترة محددة، لتمكين الشركات من النجاح وتنمية أعمالها. وقد منح المكتب 132 عقد مساطحة للمستثمرين الإماراتيين منذ عام 2021.