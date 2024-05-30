"الاتحادية للضرائب" تعقد ورشة توعوية في دبي



دبي (الاتحاد)

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، موضحاً أن هذا مهم بشكل خاص لأصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024.

وأشار البستاني إلى أهمية قيام الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 30 يونيو 2024 وفقاً لما نص عليه قرار الهيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل توعوية جديدة نظمتها الهيئة في دبي ضمن المرحلة الثانية من حملتها الشاملة لتعريف فئات قطاعات الأعمال والمعنيين بأهمية مُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات. تعد هذه الورشة جزءاً من خطط الهيئة المُتواصلة لتعزيز المعرفة الضريبية لدى الخاضعين للضريبة لتمكينهم من الامتثال الطوعي لنظام ضريبة الشركات.

وشهدت ورشة العمل مُشاركة كبيرة قياسية تُعد الأكبر منذ انطلاق فعاليات الحملة خلال العام الماضي، بحضور 842 من المعنيين بالقطاع الضريبي، من بينهم كبار 52 من المسؤولين في جهات القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أهمية المناطق الحرة باعتبارها جزءاً حيوياً من الاقتصاد دولة الإمارات موضحاً أن الهيئة أصدرت مؤخراً دليلاً إرشادياً شاملاً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة.