شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس عن شراكة استراتيجية جديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بهدف تعزيز التعاون في تطوير وتمكين «الجيل القادم من المهنيين في صناعة الطيران».

وقع مذكرة التفاهم، سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

وتقوم الشراكة الاستراتيجية على تنسيق أطر التعاون لتطوير برامج ومشاريع للحفاظ على رأس المال البشري من الفنيين والمهنيين وأصحاب المهارات في مختلف تخصصات صناعة الطيران عالمياً، وكذلك استقطاب قوى عاملة جديدة وتدريبها وتأهيلها، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة لهذه الصناعة، ويدعم المبادرات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وتهيئة بيئة داعمة للتطور والابتكار.

وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة أهمية هذه الشراكة التي تخدم التوجهات والأهداف التنموية لكلا الجانبين، والتي تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، لتكامل الجهود نحو بناء منظومة شاملة ومتقدمة لقطاع طيران، لأن الاستثمار في الجيل القادم من مهنيي الطيران ودعم تمكين المرأة سيمهد الطريق لمستقبل أكثر حيوية واستدامة لصناعتنا.

وقال خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة متقدمة في الالتزام المشترك بتطوير قوة عاملة ماهرة ومتنوعة ومستدامة في مجال الطيران، من خلال العمل معاً لجذب وتدريب وتمكين الجيل القادم من المهنيين في مجال الطيران، وتضع أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً لصناعة الطيران.

وحددت مذكرة التفاهم ثلاثة محاور رئيسة للتعاون بين الجانبين لتمكين الجيل القادم من مهنيي الطيران بشكل استباقي، وذلك من خلال تعاون الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي في جهود استقطاب وتدريب وتعليم الجيل القادم من مهنيي الطيران من خلال برامج مخصصة، ومبادرات توجيه، وفرص تعليم ودعم تمكين المرأة في الطيران، والعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في الطيران، من خلال تعاون الجانبين في مبادرات مصممة لتمكين المرأة وخلق فرص أكثر إنصافاً وتنوعاً على جميع المستويات في قطاع الطيران، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة والتعاون، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات والموارد المتعلقة بتطوير مهنيي الطيران والتوازن بين الجنسين، لتعزيز بيئة داعمة للابتكار والتقدم والتطور.