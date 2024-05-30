الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع

شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع
30 مايو 2024 18:26

 
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس عن شراكة استراتيجية جديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بهدف تعزيز التعاون في تطوير وتمكين «الجيل القادم من المهنيين في صناعة الطيران».
وقع مذكرة التفاهم، سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».
وتقوم الشراكة الاستراتيجية على تنسيق أطر التعاون لتطوير برامج ومشاريع للحفاظ على رأس المال البشري من الفنيين والمهنيين وأصحاب المهارات في مختلف تخصصات صناعة الطيران عالمياً، وكذلك استقطاب قوى عاملة جديدة وتدريبها وتأهيلها، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة لهذه الصناعة، ويدعم المبادرات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وتهيئة بيئة داعمة للتطور والابتكار.
وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة أهمية هذه الشراكة التي تخدم التوجهات والأهداف التنموية لكلا الجانبين، والتي تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، لتكامل الجهود نحو بناء منظومة شاملة ومتقدمة لقطاع طيران، لأن الاستثمار في الجيل القادم من مهنيي الطيران ودعم تمكين المرأة سيمهد الطريق لمستقبل أكثر حيوية واستدامة لصناعتنا.
وقال خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة متقدمة في الالتزام المشترك بتطوير قوة عاملة ماهرة ومتنوعة ومستدامة في مجال الطيران، من خلال العمل معاً لجذب وتدريب وتمكين الجيل القادم من المهنيين في مجال الطيران، وتضع أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً لصناعة الطيران.
وحددت مذكرة التفاهم ثلاثة محاور رئيسة للتعاون بين الجانبين لتمكين الجيل القادم من مهنيي الطيران بشكل استباقي، وذلك من خلال تعاون الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي في جهود استقطاب وتدريب وتعليم الجيل القادم من مهنيي الطيران من خلال برامج مخصصة، ومبادرات توجيه، وفرص تعليم ودعم تمكين المرأة في الطيران، والعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في الطيران، من خلال تعاون الجانبين في مبادرات مصممة لتمكين المرأة وخلق فرص أكثر إنصافاً وتنوعاً على جميع المستويات في قطاع الطيران، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة والتعاون، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات والموارد المتعلقة بتطوير مهنيي الطيران والتوازن بين الجنسين، لتعزيز بيئة داعمة للابتكار والتقدم والتطور.

أخبار ذات صلة
«الطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم مع «سكاي بورتس»
الهيئة العامة للطيران المدني
آخر الأخبار
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»
اقتصاد
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»
اليوم 18:31
«دبي للسلع المتعددة»: الذكاء الاصطناعي يضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«دبي للسلع المتعددة»: الذكاء الاصطناعي يضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي
اليوم 18:30
سباق خماسي على جائزة الأفضل لجائزة مايو بدوري المحترفين
الرياضة
سباق خماسي على جائزة الأفضل لجائزة مايو بدوري المحترفين
اليوم 18:30
«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من مزايا الاستثمار بالإمارة
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من مزايا الاستثمار بالإمارة
اليوم 18:28
شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع
اقتصاد
شراكة بين «الطيران المدني» و«الإيكاو» لتمكين المهنيين بالقطاع
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©