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اقتصاد

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»
30 مايو 2024 18:31

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، اليوم، أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للهيئة من «Baa2» إلى «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت الوكالة بأنها أخذت بعين الاعتبار، بالإضافة إلى التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي في دبي، المكانة السوقية لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى قاعدة أصولها، وكذلك مؤشرات الائتمان القوية، وهيكلية التعرفة التي تدعم تدفقات نقدية مستدامة، وملف السيولة القوي لدى الهيئة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يؤكد ارتفاع تصنيفنا الائتماني أننا نسير على الطريق الصحيح، ويعكس التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية لإمارة دبي، والتي تُترجم إلى نتائج مالية وتشغيلية أفضل للشركة.
ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.
وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023، فيما وزعت بتاريخ 26 أبريل 2024، أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 أبريل 2024.
ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال شهر أكتوبر المقبل. 

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