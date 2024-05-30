«الاقتصاد» تُعلن نتائج تطبيق آلية حماية الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم بمقرها في دبي، عن نتائج تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية التي بدأت في تطبيقها تزامناً مع شهر رمضان الماضي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تضمنت تفعيل مبادرة «InstaBlock» للاستجابة الفورية لبلاغات انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

واستهدفت الوزارة من خلال استحداث هذه الإجراءات توفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، والتوعية بضرورة الوصول إلى الأعمال الإبداعية من خلال المنصات صاحبة حقوق النشر، وليس من خلال منصات مجهولة وغير آمنة، حيث نجحت في حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية مثل «شبكة أبوظبي للإعلام» وشبكة «MBC» وشبكة «OSN» وشبكة «BEIN MEDIA GROUP».

وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت التشريعات والمبادرات والحملات التوعوية، مثل إصدار قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، والحقوق المجاورة وقانون حماية حقوق المؤلف لتوفير بيئة آمنة ومحفزة وجاذبة للمبدعين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للإبداع والابتكار والاقتصاد المعرفي وقطاعات الاقتصاد الجديد.

وتشمل الآلية الجديدة الخاصة بحماية الملكية الفكرية تعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يتضمن تفعيل مبادرة «InstaBlock» لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الالكترونية والحجب الفوري للمواقع المخالفة، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق والتحرك السريع ضد عمليات الانتهاك والتعدي على الحقوق.

وتعمل مبادرة «InstaBlock» التي تأتي ضمن ال 11 مبادرة للمنظومة الجديدة للملكية الفكرية للوزارة، كأداة استجابة فورية تحت مسمى «لايف بان»، مُخصصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، مما أسهم في الحد من انتهاك حقوق البث والنشر للأعمال الإبداعية في البيئة الرقمية، وذلك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإضافة إلى ممثلين لأصحاب الحقوق.