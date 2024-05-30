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اقتصاد

«مالية دبي» تكشف تفاصيل محفظة شراكة القطاعين العام والخاص

«مالية دبي» تكشف تفاصيل محفظة شراكة القطاعين العام والخاص
31 مايو 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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كشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن تفاصيل محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كان اعتمدها في فبراير الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 40 مليار درهم.
وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن هذه المشاريع تخدم هدف حكومة دبي الاستراتيجي المتمثل بالارتقاء بجودة حياة السكان في الإمارة وتعزيز رفاهتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، موضحا أن المحفظة تشتمل على 39 مشروعاً من المشاريع التي تصلح للتنفيذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة للشراكة بين القطاعين.
ومن المقرّر أن تكون المشاريع الجديدة متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وموزعة على عشرة قطاعات تضم، المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والثقافة والفنون، والإسكان، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للطرق ومواقف السيارات، والحدائق والمرافق العامة، ومشاريع النقل، والمدن الذكية، والمواصلات العامة.
ويستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من قيمة مشاريع الشراكة بإجمالي يبلغ 25.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصة قطاع إدارة النفايات 5.3 مليار درهم من إجمالي قيمة مشاريع المحفظة. 
ويضم قطاع الثقافة والفنون عدة مشاريع تلبي تطلعات الإمارة في المشهد الثقافي وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، يقابلها ما قيمته 2.3 مليار درهم في قطاع الإسكان، في حين تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المندرجة تحت مظلة قطاع الرعاية الصحية إلى إجمالي قدره 1.5 مليار درهم.

مالية دبي
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