«تعزيز» توقع 31 اتفاقية حجز أراضٍ مع شركات محلية ودولية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تعزيز»، منظومة الكيماويات والصناعة قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، أمس، توقيع 31 اتفاقية مع مستأجرين لحجز أراضٍ في «منطقة تعزيز للصناعات الخفيفة».

وحجزت المجموعة الأولى من المستأجرين مساحات متنوعة عبر عدة مراحل من المشروع، حيث يمثل هؤلاء المستأجرون قطاعات حيوية تُعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتسهم في تنويع مصادره، وتشمل التصنيع، والخدمات اللوجستية، وخدمات الصيانة والتدريب.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، إن توقيع اتفاقيات حجز الأراضي يؤكد القيمة الكبيرة لـ«منطقة تعزيز للصناعات الخفيفة»، مشيراً إلى أنه يمكن لقادة الشركات الصناعية في المنطقة وقطاع الصناعة المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وأن يصبحوا شركاء رئيسيين في إنشاء المئات من سلاسل القيمة الجديدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المُجهّزة التي توفرها «تعزيز» بالقرب من مدينة الصناعات الكيماوية ومدينة الرويس الصناعية.

وتوقع أن يتمكن المستأجرون من استخدام قطع الأراضي الخاصة بهم اعتباراً من عام 2025.