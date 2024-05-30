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اقتصاد

«الياه سات» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة جنوب أفريقيا

«الياه سات» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة جنوب أفريقيا
31 مايو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في جمهورية جنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من مجالات الاتصالات الفضائية.
وقع المذكرة في مدينة جوهانسبرج كل من سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات، ونونكوبيلا ثاتاكاهلي جوردان-دياني، المدير العام لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا نيابة عن حكومة جمهورية جنوب إفريقيا،.
وتشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك الشراكة في خدمات الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات إنترنت النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الجغرافية المكانية، ومنصات أشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS)، وأقمار الرصد الأرضي.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: تؤكد هذه المذكرة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، كما تعد خطوة استثنائية في مسار التعاون الاستراتيجي بين شركة الياه سات وجنوب أفريقيا والقارة الأفريقية بشكل عام.

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شركة الياه للاتصالات الفضائية
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