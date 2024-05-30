«الإمارات» و«الاتحاد» ضمن أفضل 10 شركات طيران بالعالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

حجزت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، موقعاً مميزاً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم بحسب تقييم «إير لاين ريتينج» Airline Ratings المتخصص في تقييم معايير السلامة والمنتجات لشركات الطيران العالمية.

وتجمع جوائز «AirlineRatings لتميز شركات الطيران»، التي يتم تحكيمها من قبل خبراء يتمتعون بأكثر من 100 عام من الخبرة في هذا المجال، بين عمليات التدقيق الرئيسة المتعلقة بالسلامة والحكومات، مع 12 معياراً رئيساً تشمل عمر الأسطول، وتقييمات الركاب، والربحية، وتقييم السلامة، وتقييم المنتج، والابتكار، وطلبات شراء أساطيل الطائرات.

وبحسب التصنيف، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة وأفضل درجة اقتصادية متميزة، في وقت حصلت الاتحاد للطيران على أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام الثالث على التوالي، وحلت فلاي دبي ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم، بينما حلت بالمرتبة الأولى شرق أوسطيا كأفضل شركة طيران اقتصادي.

وتفصيلاً تضم قائمة أفضل 25 شركة طيران متميزة الخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية الكورية، وخطوط كاثي باسيفيك الجوية، والخطوط الجوية النيوزيلندية، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية الفرنسية «كيه إل إم»، وخطوط أول نيبون الجوية، والاتحاد للطيران، وكانتاس، وفيرجن أستراليا«أتلانتيك»، والخطوط الجوية الفيتنامية، الخطوط الجوية السنغافورية، وإيفا إير، وطيران تاب البرتغالي، الخطوط الجوية اليابانية، وفينير، وهاوايان، وخطوط ألاسكا الجوية، وخطوط لوفتهانزا السويسرية، والخطوط الجوية التركية، ومجموعة آي جي إيه (الخطوط الجوية البريطانية والإيبيرية)، وطيران كندا، وخطوط دلتا الجوية، والخطوط الجوية المتحدة، والخطوط الجوية الأميركية.

وتضم قائمة أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة مجموعة طيران آسيا، وطيران البلطيق، وطيران كندا روج، وطيران كيبو باسيفيك، وإيزي جيت، ويورو وينجز، وفلاي دبي، وفلاي ناس، وجول، وجت بلو، وجيت تو، ومجموعة جت ستار، وطيران جيجو، والطيران النرويجي، وطيران بيتش، وريان إير، وسكوت، وسبايس جت، وسن كونتري، وساوث ويست، وترانسافيا، وفيات جت، وفولوتي، وفيولينج و وويز إير.

وتسجل الناقلات الوطنية نمواً ملحوظاً ونتائج قياسية في مختلف المؤشرات، حيث نقلت الاتحاد للطيران 14 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يؤكد على استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86%، مقارنة بـ82% في عام 2022.

ونقلت طيران الإمارات 51.9 مليون راكب، بنسبة نمو 19% في السنة المالية 2023/ 2024، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 21%، وأعلنت الناقلة أن ملاءة المقاعد بلغت 79.9%، مقارنة بـ79.5% في السنة المالية الماضية. ونقلت فلاي دبي 13.8 مليون مسافر خلال 2023 بنمو بلغ 31% مقارنة بعام 2022، ليتجاوز الرقم بذلك مستوى 11 مليون مسافر والذي تحقق ما قبل الجائحة.