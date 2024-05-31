الجمعة 31 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك» تمنح «سوكار» 3% في امتياز «صرب وأم اللولو»

«أدنوك» تمنح «سوكار» 3% في امتياز «صرب وأم اللولو»
31 مايو 2024 18:24


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» عن إبرام اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، حصلت بموجبها الأخيرة على حصة مشاركة تمثل 3% في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري.
وتستند هذه الخطوة إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، وتسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين «أدنوك» و«سوكار» على امتداد أعمال سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.
ويتم في امتياز «صرب وأم اللولو» استخدام أحدث الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة عن بعد، والتشغيل الذكي للآبار، وإدارة الإنتاج، للمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» إن منح هذه الحصة لشركة «سوكار» يتماشى مع استراتيجية "أدنوك" الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المُتقدمة لتحقيق أقصى قيمة من موارد الطاقة في أبوظبي، بما يضمن توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول.
وتستند الاتفاقية إلى التعاون السابق بين الشركتين في عدة مجالات، بما في ذلك استحواذ "أدنوك" على حصة 30% في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في بحر قزوين، واتفاقية التعاون الاستراتيجي حول التطوير المحتمل لتقنيات الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية.
وقال روفشان نجف، رئيس شركة «سوكار»: يعد هذا أول استثمار دولي لشركة "سوكار" في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث يستند إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، مع الالتزام بتعزيز شراكتنا مع "أدنوك" في مجال الطاقة.
ويستخدم كل من حقلي «صرب» و«أم اللولو» الواقعين ضمن منطقة الامتياز «تقنية مراقبة الآبار الذكية»، والتي تتيح تشغيل الآبار بمعدل مثالي لرفع الكفاءة التشغيلية.
  __d8933fb2-afd0-4b08-85c6-e27cb0d48aef-1717141425  

أخبار ذات صلة
"أدنوك" تدعم تدشين 3 منشآت صناعية جديدة في الدولة
تخصيص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي
أدنوك
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
اليوم 19:54
ترامب خلال مؤتمر صحفي للرد على إدانته جنائيا
الأخبار العالمية
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على إدانته جنائيا
اليوم 21:00
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يدلي بأول تعليق على إدانة ترامب في قضية جنائية
اليوم 20:44
جنديان أوكرانيان يطلقان قذيفة مدفع هاوتزر على خط المواجهة
الأخبار العالمية
بلينكن يعلن قرار واشنطن بشأن استخدام أسلحة أميركية لقصف روسيا
اليوم 20:27
سكان يستمتعون بأشعة الشمس في فنلندا مع ارتفاع درجات الحرارة
فنلندا تسجّل درجات حرارة غير مسبوقة في مايو
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©