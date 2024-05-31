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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تطلق حملة توظيف عالمية

«الاتحاد للطيران» تطلق حملة توظيف عالمية
31 مايو 2024 18:25

 

أبوظبي (الاتحاد)
تطلق الاتحاد للطيران حملتها العالمية للتوظيف مع البحث عن أشخاص مميزين وموهوبين للانضمام إلى فريق طاقمها الجوي، والعمل معاً لتحقيق الأهداف، وخلق تجارب رائعة للضيوف الكرام.
ودعماً لخطط نموها الطموحة، قامت الاتحاد للطيران بتعيين أكثر من 1000 شخص للانضمام إلى طاقم طائراتها هذا العام وتستعد لتوظيف أكثر من 1000 آخرين مع نهاية العام الحالي، من خلال البحث عن أشخاص موهوبين لتقديم خدمات الضيافة العالمية المستوى التي تشتهر بها الشركة مع الاستمتاع بمزايا السفر التي تقدّمها مهنة الطيران.
حاز طاقم الضيافة التابع للاتحاد للطيران على جائزة «أفضل طاقم طائرة لعام 2024» من جوائز وورلد ترافل أواردز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط ومن جوائز بزنس ترافلر لمنطقة الشرق الأوسط.
ويضم طاقم الطائرة التابع للاتحاد للطيران أكثر من 112 جنسية في مقر الشركة في إمارة أبوظبي، وبالإضافة إلى الراتب التنافسي، يحظى طاقم الطائرة بأماكن إقامة حديثة مفروشة بالكامل، وتأمين طبي، بدلات، إضافة إلى الخصومات على مجموعة واسعة من المطاعم ومراكز التسوق والأنشطة الترفيهية وتأجير السيارات وغيرها، كما يستفيد طاقم الطائرة أيضاً بمزايا سفر متميزة مع إمكانية زيارة وجهات متعددة خلال إجازاتهم.
وتسهّل الاتحاد للطيران التقدم الوظيفي بشكل كبير، حيث تمت ترقية 31% من أفراد طاقم الطائرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، كما تمت ترقية عدد من أفراد طاقم الطائرة إلى مناصب في طاقم العمل الأساسي في المقر الرئيسي للشركة في مجالات التسويق، وتجربة الضيوف، وعمليات الشبكة، والتدريب، والتمويل.
وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: نحتفل في اليوم العالمي لمضيفي الطيران بمساهمات أفراد طاقمنا في تحقيق نجاحاتنا، ومع استمرارنا في النمو، فإننا نبحث عن أفراد استثنائيين للانضمام إلى فريق عملنا، والذين سيشاركوننا طموحنا في أن نصبح شركة الطيران التي يرغب الجميع في السفر معها.

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