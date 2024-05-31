الجمعة 31 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «الصناعة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«شراع» لدعم الشركات الناشئة

خلال توقيع الاتفاقية بحضور سلطان الجابر وسارة الأميري (من المصدر)
31 مايو 2024 18:29

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مذكرة تفاهم لتقديم الدعم الفني والاستشارات الاستراتيجية، وبناء قدرات رواد الأعمال والشركات الصناعية الناشئة، لتعزيز فرص وصول هذه الشركات إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يمهد الطريق أمامها للنمو والازدهار.
وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وقع المذكرة كلٌّ من أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرّعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تم تنظيمه بأبوظبي الأسبوع الماضي.

أخبار ذات صلة
تعاون بين "الصناعة" و"الاتحاد النسائي" لتعزيز تنافسية المرأة في القطاع الصناعي
تكريم الفائزين بمسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»

وتهدف المذكرة إلى تحفيز النمو الريادي في المنطقة، وتشمل تقديم الاستشارات الاستراتيجية، ومبادرات بناء القدرات، بما يعزز من فرص تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق المحلية والدولية، ومواءمة أعمالها مع الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما ستتبنى «الاتحاد لائتمان الصادرات» تقديم الدعم في مجال التخفيف من المخاطر المالية وإدارتها، والوصول إلى مصادر التمويل، وفرص التواصل والتفاعل على المستوى العالمي، بما يسهم في ترسيخ النمو الريادي في المنطقة.
وسيعمل «مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة» على تزويد الشركات الناشئة بالموارد الأساسية، والإرشاد والتوجيه، وفرصة الوصول إلى الأسواق الدولية، ودعم البحوث، وإثراء منظومة الأعمال التي تعزز من ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في التكنولوجيا المستقبلية والابتكار الصناعي، إلى جانب تمكين الشركات الناشئة من النمو والازدهار منذ مراحل التأسيس وحتى المراحل المتقدمة.
وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرّعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وانسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تستهدف تعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الممكّنات والحوافز للقطاع الصناعي، ونركز بشكل رئيسي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الداعمة لنمو الشركات الصناعية تحت مظلة اصنع في الإمارات، خصوصاً الناشئة ورواد الأعمال، ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع مركز شراع والاتحاد لائتمان الصادرات سيعزز من قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتمكينهم من تحقيق النمو والتنافسية.
وبموجب المذكرة، تعمل كافة الأطراف على تسهيل تنظيم جلسات الإرشاد الفردية وورش عمل يقدمها نخبة من خبراء الصناعات المتقدمة، وتحصل الشركات الناشئة خلالها على التوجيه المتخصص حول عدد من الجوانب المختلفة لعمليات الأعمال، ويضمن هذا النهج المتخصص والمتعدد الأوجه تزويد الشركات الناشئة بالأدوات والمعرفة اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز آفاق النجاح، ومواءمة النمو مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول تطور المشهد الريادي، لا سيما في مجال الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة، قالت نجلاء المدفع: يهدف مركز شراع للتميز إلى تعزيز قطاعات الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، من خلال دعم إطلاق الشركات الناشئة وتطورها وتوسعها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية، فمن خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الرائدين في قطاعاتهم المتخصصة، تجسد هذه المذكرة سعينا المشترك نحو ترسيخ التميز في ريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تعكس المزايا الكبيرة للبيئة الحاضنة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للأعمال والشركات بهدف تعزيز نموها وتوسيع أسواقها.
ومن جانبها، أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية لما لها من أثر هام في توفير بيئيةٍ محفزة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تنمو وتزدهر، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مجلس مدينة زايد
اليوم 19:54
ترامب خلال مؤتمر صحفي للرد على إدانته جنائيا
الأخبار العالمية
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على إدانته جنائيا
اليوم 21:00
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يدلي بأول تعليق على إدانة ترامب في قضية جنائية
اليوم 20:44
جنديان أوكرانيان يطلقان قذيفة مدفع هاوتزر على خط المواجهة
الأخبار العالمية
بلينكن يعلن قرار واشنطن بشأن استخدام أسلحة أميركية لقصف روسيا
اليوم 20:27
سكان يستمتعون بأشعة الشمس في فنلندا مع ارتفاع درجات الحرارة
فنلندا تسجّل درجات حرارة غير مسبوقة في مايو
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©