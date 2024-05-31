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مذكرة تفاهم بين الاتحاد للطيران ومطار «بكين داشينغ»

مذكرة تفاهم بين الاتحاد للطيران ومطار «بكين داشينغ»
31 مايو 2024 18:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقعّت «الاتحاد للطيران» مذكرة تفاهم مع مطار بكين داشينغ الدولي بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني ليمثل بذلك خطوة إضافية على طريق تعميق الشراكة بين الاتحاد للطيران ومطار بكين داشينغ الدولي في قطاع الطيران، وفتح فصل جديد في التعاون في هذا المجال.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على زيادة الرحلات الجوية الحالية بين دولة الإمارات وبكين والتعاون في أنشطة التسويق والمبيعات المشتركة لتعزيز السفر بين البلدين، إضافة إلى تحسين خدمات الركاب، وتعزيز خدمات الأمتعة وصالات الانتظار.
وسينفذ الطرفان خططاً لتطوير الشحن بهدف تعزيز كفاءة شحن البضائع وتبادل المعلومات والتعاون في المبادرات التكنولوجية لتحسين الكفاءة التشغيلية.
ومن شأن هذا التعاون أن يعزز موقع الاتحاد للطيران على الساحة العالمية، ويوسّع شبكة وجهاتها ومستويات الخدمة، مع توفير زخم جديد في التعاون الدولي بمجال الطيران لمطار بكين داشينغ الدولي، مما يرسخ مكانته مركزاً رئيساً للطيران.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن مذكرة التفاهم أكثر من مجرد تعاون بين شركة طيران ومطار، فهي تمثل ارتباطاً أوثق بين دولة الإمارات والصين، ونحن نتطلع إلى تعزيز التبادلات الثقافية ودفع النمو الاقتصادي من خلال هذا التعاون.
من جانبه قال كونغ يو، نائب رئيس مطار بكين داشينغ الدولي التابع لشركة كابيتال إيربورتس هولدنجز إن هذا التعاون سيفتح فصلاً جديداً في قطاع الطيران بين الشرق الأوسط والصين، لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

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