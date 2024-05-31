«سيدات أعمال أبوظبي» يستعرض جهود رائدات الأعمال الإماراتيات بمعرض «فيفا تيك»



أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن مشاركته الأخيرة في معرض «فيفا تيك VivaTech» لعام 2024، التي احتضنتها باريس - فرنسا مؤخراً، الفرص المتنوعة التي يقدمها المجلس لدعم رائدات وسيدات الأعمال في أبوظبي وتعزيز حضورهن على الساحة التجارية والصناعية المحلية والعالمية.

وأسهم المجلس ضمن مشاركته في المعرض عبر جناح دولة الإمارات الذي أشرفت على إدارته وزارة الاقتصاد، في تسليط الضوء على جهود رائدات الأعمال الإماراتيات في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي، بما في ذلك خولة حماد المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «تكلم» الإلكترونية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الرعاية النفسية، والدكتورة ريم الجنيبي، مؤسسة منصة «ستيلر استوديو» (Stellr)، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتي تقدم من خلالها تطبيقات مبتكرة تعزز من نمو الأعمال.

واستقطب المعرض خلال فترة انعقاده أكثر من 13500 شركة ناشئة من أكثر من 25 قطاعاً حيوياً.

وقالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: تعكس مشاركة المجلس في معرض «فيفا تيك 2024» التزامنا بدعم وتمكين رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، ونفخر باستعراض جهود رائدتي الأعمال الإماراتيتين الدكتورة ريم الجنيبي وخولة حماد في هذا الحدث الدولي، لنتيح لهن الفرصة للتواصل الفعال مع المشاركين والمستثمرين لبحث سبل التعاون المشترك وبما يعزز من حضورهن وازدهار مشاريعهن المبتكرة.

وأسهم المعرض في توفير منصة لبحث سبل التعاون المشترك مع مختلف الجهات الإقليمية والعالمية بما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكنهن من المساهمة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والدولي.

من جانبها، قالت رائدة الأعمال الإماراتية، خولة حماد: المعرض أتاح لنا الفرصة لعرض حلولنا المبتكرة لدعم الصحة النفسية ومواجهة مشاعر القلق وحالات الاكتئاب من خلال تعزيز التواصل الفعال بين الخبراء والراغبين في الاستفادة من التكنولوجيات المتطورة والحلول الذكية لتحسين نمط حياة الأفراد.

في حين، لفتت رائدة الأعمال الإماراتية، الدكتورة ريم الجنيبي إلى سعيها من خلال شركتها الناشئة والتي تعرف بـ «ستيلر Stellr» إلى تمكين المجتمعات ودفعها نحو النمو من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيات المتطورة.

وجمع المعرض في نسخته الأخيرة التي ركزت على التكنولوجيات المستدامة والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نخبة من المبتكرين ورجال الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. كما شهد انعقاد مجموعة من الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية التي أتاحت الفرصة إلى تسليط الضوء على التوجهات التكنولوجية والتقنية بالعالم.