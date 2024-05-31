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اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «سيدات أعمال الإمارات» و«الأردني الإماراتي»

فريدة العوضي وأمل الهدابي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
1 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس سيدات أعمال الإمارات توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشتركة وتوحيد جهود دعم المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في إطلاق المبادرات والفعاليات المشتركة لتعزيز مساهمة المرأة الإيجابية، وبما يدعم تطلعات المجلسين ويواكب خطط وتوجهات الدولة.
وقع الاتفاقية عن مجلس سيدات أعمال الإمارات فريدة العوضي رئيسة المجلس، وعن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي الدكتورة أمل عبدالله الهدابي رئيسة المجلس.
وتتضمن اتفاقية التعاون تبادل المعلومات والتقارير وإعداد الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل والتفاعل بين سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات من خلال تبادل الدعوات والترويج للفعاليات واستقبال الوفود والبعثات وإطلاق المشاريع ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الاتفاق على تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، التي تحقق هدف دعم وتطوير وتنمية الوعي بين العضوات في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأكدت فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين. 

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