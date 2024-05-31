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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» ينشر ورقة استشارية حول تشريعات التنظيم العقاري

«أبوظبي العالمي» ينشر ورقة استشارية حول تشريعات التنظيم العقاري
1 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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نشر سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري. ويهدف هذا التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيس لنمو القطاع العقاري في المنطقة.
ويوجّه سوق أبوظبي العالمي الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة الخاصة بتعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان، وإطلاق تشريعات جديد لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثال الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءاً من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرتنا. ومن المتوقع أن تكون هذه الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.

التنظيم العقاري
الإمارات
سوق أبوظبي العالمي
السوق العقاري
القطاع العقاري
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