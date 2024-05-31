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دبي تستضيف الاجتماع السنوي لـ«إياتا» غداً

دبي تستضيف الاجتماع السنوي لـ«إياتا» غداً
1 يونيو 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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تستضيف دبي الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، والقمة العالمية للنقل الجوي، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 يونيو الحالي. وتوقع «إياتا» في بيان له أن يشهد هذا الحدث، الذي يقام في دولة الإمارات لأول مرة وتستضيفه طيران الإمارات، حضور أكثر من 1500 مشارك من قادة القطاع إلى جانب مسؤولين حكوميين. 
ويلقي معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الكلمة الافتتاحية خلال الجمعية العمومية السنوية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن دبي ستكون خلال الأيام القريبة القادمة مركزاً يجمع قادة صناعة الطيران، مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 يتصدر جدول أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي وسيتم بحث الحلول لتسريع هذه العملية لاسيما الحلول المتعلقة بإنتاج وقود الطيران المستدام، والتخلص من الانبعاثات الكربونية. وقال: سنقّيم التقدم الذي أحرزناه في مجال السلامة والاستدامة المالية وموضوعات الصناعة الرئيسة الأخرى.
بدوره أشار تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات إلى أن دبي رسخت مكانتها بمجال الطيران العالمي بفضل الرؤية الثاقبة لقادتها وسياساتها المتطورة التي تعترف بدور النقل الجوي كعامل تمكين اقتصادي رئيس موضحاً أن قطاع الطيران أسهم العام الماضي بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي وأضاف 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية.
وتعقد القمة العالمية للنقل الجوي مباشرة بعد الاجتماع السنوي العام مع برنامج شامل يتناول القضايا الحاسمة التي تواجه قطاع الطيران وستشهد إطلاق الدورة الخامسة لجوائز الاتحاد الدولي للنقل الجوي للتنوع والشمولية.
وأشارت تقديرات (أكسفورد إيكونوميكس) إلى أن قطاع الطيران أسهم بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية في عام 2023 وتوقعت أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 مليار دولار أميركي في عام 2030، وذلك على نحو يتماشى مع نمو دبي.

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