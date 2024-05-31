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شراكة بين طيران الإمارات ومنصة «هاي دبي»

شراكة بين طيران الإمارات ومنصة «هاي دبي»
1 يونيو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع المبادرة الإلكترونية «هاي دبي HiDubai»، وذلك بهدف دعم وتطوير سبل التواصل بين الشركات المحلية ومنحها وصولاً أكبر إلى فرص السوق الدولية، من خلال برنامج مكافآت الشركات.
وقع مذكرة التفاهم نبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وعبدالباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هاي دبي.
وبموجب الاتفاقية، ستتواصل طيران الإمارات مع أكثر من 180 ألف شركة صغيرة ومتوسطة على منصة «هاي دبي». 
وقال نبيل سلطان: لطالما كانت طيران الإمارات داعماً لدبي ومنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ونحن سعداء بالتعاون مع «هاي دبي» لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر ركيزة مهمة للنشاط الاقتصادي، لتوسيع نطاق أنشطتهم واستكشاف المزيد من الفرص عند السفر مع طيران الإمارات.

طيران الإمارات
الإمارات
دبي
الشركات الصغيرة والمتوسطة
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