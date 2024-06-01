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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقية مع «تشاينالكو»

«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقية مع «تشاينالكو»
2 يونيو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الألمنيوم الصينية «تشاينالكو» اتفاقية تعزز التعاون على تطوير مصفاة الألومينا في جمهورية غينيا.
حضر حفل التوقيع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ دولة للتجارة الخارجية ولينج جي، نائب الوزير والممثل التجاري الدولي المساعد لوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وتشانغ يوجينج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية.
ووقّع الاتفاقية، عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، ودونغ جيان شيونغ، نائب المدير العام ورئيس شركة الألومنيوم الصينية «تشاينالكو»، وذلك خلال منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني في بكين.

الصين
غينيا
الإمارات
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