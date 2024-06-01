بنوك ومؤسسات تتوسع في طرح بطاقات الدفع الافتراضية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

توسعت بنوك ومؤسسات مالية عاملة بدولة الإمارات، في إطلاق البطاقات الرقمية الافتراضية، وتمكين العملاء من إتمام المدفوعات عبر نسخ رقمية من البطاقات وإدارة شؤونهم المالية رقمياً.

هذا التوجه نحو إصدار بطاقات الدفع الافتراضية، طرح تساؤلات حول توقيت توجه البنوك والمؤسسات لإلغاء البطاقات المصرفية البلاستيكية التي كانت ومازالت تصدرها للعملاء.

أعلن سوق دبي المالي إطلاق نسخة محدثة من تطبيق «آيفستر» المستقل، منصّة رقمية تقدم خدمات إدارة مالية للمستثمرين، ليحل التطبيق محل بطاقة iVestor التي تم إطلاقها في عام 2010. ويوفر التطبيق مجموعة شاملة من الميزات الفريدة لتسهيل الاستثمار وإدارة الأموال بسهولة وكفاءة، وتمكين المشاركة في الاكتتابات للمستثمرين الأفراد.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن النسخة المحدّثة من تطبيق «آيفستر» تعد نقلة مهمة إلى الأمام في الإدارة المالية الرقمية للمستثمرين، حيث تعكس التزامنا بتقديم حلول سلسة للعملاء، وتعزيز تجربتهم الاستثمارية الرقمية، وتمكينهم من إدارة استثماراتهم في سوق دبي المالي. وأوضح أن بطاقة «آيفستر» التي تم تطويرها، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني و«نتورك إنترناشيونال»، أدت إلى تحسين عمليات تسلم الأرباح للمستثمرين، وستتيح النسخة المحدثة من تطبيق «آيفستر» للمستثمرين إمكانية الانضمام بسهولة والاشتراك في الاكتتابات العامة والخاصة، وتتبع الإنفاق، ومراقبة محافظ أوراقهم المالية، وإدارة أرباح الأسهم بسهولة عبر هواتفهم الذكية.

وأضاف أن تطبيق «آيفستر» يسهل عمليات تعبئة الرصيد والتحويلات بسهولة، ما يسمح للمستخدمين بإرسال وتسلم الأموال بين الحسابات ببضع نقرات، ويمكنهم من وضع خطط ادخارية باستخدام إجراءات الأتمتة، وبما ينسجم مع أهدافهم المالية. وأشار إلى أن تطبيق «آيفستر» يتصل بسلاسة مع تطبيق «إكس كيوب» للتداول، لتمكين المستخدمين من تحويل الأموال والبدء في الاستثمار على الفور، كما يعمل على تبسيط النفقات المشتركة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تقسيم الفواتير، منوهاً بأن تصميم التطبيق تم لتمكين المستخدمين من التحكم في أموالهم، والوصول إلى فرص الاستثمار في سوق رأس المال بصورة سلسة عبر منصّة آمنة وسهلة الاستخدام.

بطاقات فورية

وأعلنت شركة «فوو» المتخصصة في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي ومقرها في الإمارات، تمكنها من إصدار البطاقة الرقمية الافتراضية الأولى من «فوو»، بما يتيح للمؤسسات والشركات إنشاء بطاقات افتراضية فورية وسهلة الإصدار يمكن استخدامها للمدفوعات ذات الحلقة المغلقة والمفتوحة. وأكدت تحويل البطاقات إلى مدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NCF في نقطة البيع باستخدام الجهاز المحمول، بدلاً من البطاقة البلاستيكية، مشيرة إلى أنه من خلال الحلول الرقمية الذكية والمبتكرة، يمكن الارتقاء بالتكنولوجيا المالية إلى المستوى التالي؛ ولذا تحرص الشركة على إحداث تأثير على المستويات الوطنية لتقديم تجارب عملاء جديدة تركز على الشمول المالي، والفرص الجديدة لكل من الشركات والأفراد.

نسخ رقمية

وتوسعت البنوك المحلية في تقديم خدمة الدفع عبر المحافظ المالية، ومنها بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقدم خدمة «سامسونج پاي»، حيث إن بطاقات الدفع على خدمة «سامسونج پاي» هي نسخ رقمية من بطاقات الدفع الحقيقية الخاصة بالعميل. وتتيح خدمة «سامسونج پاي» عمليات دفع من دون تلامس مع بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني المسجلة بخدمة «سامسونج پاي»، وهي متوافرة في أي متجر تقريباً في دولة الإمارات وحول العالم، ما سيجعل من عملية الدفع عند التسوق، أو من زيارة المطاعم عملية مريحة وآمنة أكثر. وللقيام بعملية الدفع من دون وجود البطاقة البلاستيكية يمكن للعميل تسجيل البطاقات الخاصة به في خدمة «سامسونج پاي»، ومن ثم الدفع باستخدام الهاتف المتحرك عن طريق ميزة التعرّف على بصمات الأصابع، أو عن طريق إدخال رقم التعريف الشخصي PIN الخاص بهاتف العميل.

بطاقة افتراضية

ووقعت «ماستركارد» ومجموعة MTN للتكنولوجيا المالية اتفاقية شراكة تغطي عدداً من الأسواق لبدء حقبة جديدة من التعاون الرامي لربط ملايين الأشخاص والشركات الصغيرة بأدوات وحلول رقمية متطورة للقيام بعمليات الدفع الآمنة باستخدام الهاتف المحمول، والاستفادة من المزايا الواسعة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي غير النقدي. وسيتم تزويد كل محفظة من محافظ «موبايل موني» الرقمية ببطاقة «ماستركارد» افتراضية وأخرى تقليدية، الأمر الذي سيمكن المستخدمين من الوصول إلى أكثر من 100 مليون موقع يقبل استخدام هذه البطاقات على مستوى العالم، وهو ما يتيح لشركة MTN تحقيق المزيد من التوسع على الصعيد الدولي.

خصائص أمنية

وأعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة إطلاق نسخة جديدة ومطورة من بطاقة (تحصيل) الرقمية، تتميز بعدد من الخصائص التقنية والأمنية المتقدمة، والتي تمكن الشركات والأفراد المتعاملين مع الجهات الحكومية في الشارقة من إجراء معاملاتهم المالية، ودفع وتحصيل الرسوم بطريقة سلسة وآمنة.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الدائرة وبهدف ترسيخ ريادتها المالية، تسعى إلى مواصلة جهودها لترسيخ مبادرات التحول الذكي وتطبيق الأنظمة الرقمية المتطورة والتوسع في تسهيل وضمان سلاسة الإجراءات المالية المرتبطة بخدماتها الرقمية المقدمة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق الربط والتكامل الرقمي فيما بينها، وبما يتوافق مع معايير التميز المالي ومواصفات ومقاييس الجودة الشاملة واشتراطات الحوكمة المالية وسياسات إدارة المخاطر.

وأوضحت أن بطاقة (تحصيل) الرقمية الجديدة، والتي تقوم حالياً بدفع معاملات أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة في الشارقة، تعتبر شريحة محدثة تتمتع بخصائص أمنية وفنية متطورة تنسجم مع الضوابط والقوانين المالية المعتمدة في الإمارة، وهي مدعمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الشرائح الإلكترونية، لافتة إلى أن البطاقة مزودة بمعالج افتراضي متقدم يزيد من سرعة تنفيذ الأوامر المختلفة، مع دعمها بخاصية عدم الاستنساخ بهدف ضمان خصائصها الأمنية المتقدمة، كما أنها تدعم خاصية المطابقة البيومترية، ما يوفر أعلى درجات الأمن والحماية، وتتسع البطاقة لحجم ذاكرة أكبر، تمكنها من تحميل وتشغيل تطبيقات متعددة بحسب رغبة العميل، إلى جانب تمتع البطاقة بمواصفات أمنية عالية من خلال طبقة الأشعة فوق البنفسجية التي تساعد على منع الاحتيال والتزوير.