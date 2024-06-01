أحمد بن سعيد: دور محوري لـ«فلاي دبي» في قطاع الطيران

دبي (الاتحاد)

تحتفل «فلاي دبي» هذه الأيام بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاقتها التي بدأت برحلاتها يوم 1 يونيو من عام 2009.

ونمت عمليات «فلاي دبي» من ست طائرات تعمل من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي في عام 2009، إلى أسطول حديث يتألف اليوم من 87 طائرة تشغل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي وتخدم أكثر من 129 وجهة حول العالم.

ونجحت «فلاي دبي»، منذ بدء عملياتها في عام 2009، في تحقيق نموٍ قياسي، على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، حيث تخدم اليوم أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم ما معدله أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً. ونقلت منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، في تغريدة على موقع «إكس»: «نبارك لـ(فلاي دبي)، وفريق عملها مرور خمسة عشر عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة».

وأضاف سموه: «اليوم، تضطلع الناقلة بدورٍ محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات، بل على مستوى المنطقة كلها، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون من مواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها، خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران».

من جانبه، أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين. وسريعاً تعرفنا على الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وقمنا بالاستفادة من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياباً أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي، من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة.