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مؤشر داو جونز يسجل أفضل أداء في 2024

مؤشر داو جونز يسجل أفضل أداء في 2024
2 يونيو 2024 01:14

شريف عادل (واشنطن)

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قفز مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة الماضي، ليعوض خسائر اليوم السابق، ويسجل أفضل جلسة له هذا العام، ولينهي المستثمرون شهراً قوياً، بعد أن جاءت أرقام مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي قريبة من التوقعات إلى حد كبير.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع المؤشر الأشهر في العالم 574.84 نقطة، أو 1.51%، بدعم من شركتي سيلزفورس ويونايتد هيلث اللتين ارتفعتا بنسبة 7.5% و2.8% على التوالي. أيضاً ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.80%، بينما أنهى مؤشر ناسداك اليوم في المنطقة الحمراء، بنسبة تراجع ضئيلة، لم تتجاوز 0.02%، رغم تعرض عدد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضربة قوية.
وقطع مؤشرا إس أند بي 500 وناسداك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، حيث انخفضا، خلال الأسبوع، بنسبة 0.51% و1.1% على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.98% خلال الأسبوع نفسه، مسجلاً خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من صعوبة الأسبوع، فقد كان شهر مايو ناجحاً، حيث سجلت المؤشرات الرئيسة الثلاثة شهراً إيجابياً سادساً في آخر سبعة أشهر. 
وارتفع مؤشر داو جونز 2.3% هذا الشهر، في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 4.8%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 6.88%، مسجلاً أفضل شهر له منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

داو جونز
ناسداك
دبي
المنطقة الحمراء
التكنولوجيا
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