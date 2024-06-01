ناقلات وطنية تعزز رحلاتها خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

عززت الناقلات الوطنية من شبكة رحلاتها لمواكبة وتلبية الطلب على السفر خلال الصيف، وذلك عبر زيادة رحلاتها للوجهات الصيفية الأكثر طلباً، إلى جانب إطلاقها وجهات صيفية وموسمية جديدة.

ويشهد الطلب على حجز تذاكر رحلات الطيران نمواً تدريجياً مع بدء العد التنازلي لبدء موسم الإجازات والصيف، وذلك بهدف حصول المسافر على أسعار تنافسية ومقاعد طيران متاحة وفنادق مختارة. وتغيرت قليلاً بوصلة السفر للموسم الحالي، لتتحول من تركيز كبير في الطلب على الدول الأوروبية إلى تركيز أكبر على دول عربية وآسيوية، منها تايلاند وإندونيسيا واليابان ومصر والأردن، إضافة إلى دول تركيا وروسيا وأذربيجان.

الاتحاد للطيران

وكشفت «الاتحاد للطيران»، عن 3 رحلات إضافية إلى كولومبو بدأت منذ يناير الماضي، و4 رحلات إضافية إلى كولومبو أيضاً بدأت منذ الأول من مايو الماضي، ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى كولومبو 14 رحلة أسبوعياً.

كما تم إضافة «الاتحاد للطيران» 3 رحلات إضافية إلى بانكوك، بدءاً من فبراير الماضي، ليصل إجمالي الرحلات إلى بانكوك 17 رحلة أسبوعياً، و5 رحلات أسبوعياً إلى أثينا بدأت من الأول من مايو، فيما تم إضافة رحلتين إضافيتين أسبوعياً إلى أثينا، بدءاً من 15 من يوليو المقبل، ليصل إجمالي الرحلات إلى أثينا 14 رحلة أسبوعياً.

وأطلقت «الاتحاد للطيران» رحلات كوبنهاجن في أكتوبر الماضي، بينما سيتم خدمة مدينة ميكونوس باليونان برحلتين أسبوعياً خلال فصل الصيف، كما ستحصل مدينة سانتوريني، باليونان أيضاً على رحلتين أسبوعياً.

وفي مدينة نيس بفرنسا، سيتم تقديم رحلتين بلا توقف أسبوعياً، اعتباراً من يونيو 2024، كما أطلقت «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية في 31 من مارس الماضي، بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

ويز إير أبوظبي

وكشفت «ويز إير أبوظبي» عن تشغيل أكثر من 33 وجهة من أبوظبي منها، 29 وجهة عبر ويز إير أبوظبي، و4 وجهات عبر مجموعة ويز إير.

وأشارت الناقلة إلى أنه سيتم تشغيل ما يقارب 200 رحلة شهرياً، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، أما الوجهات الرئيسة خلال الصيف فهي 9 وجهات تتمثل في أثينا ولارنكا وجزر المالديف والعقبة وصلالة وروما، فضلاً عن يريفان وباكو.

العربية للطيران

من جانبها، كشفت «العربية للطيران» عن زيادة عدد رحلاتها إلى نحو 11 وجهة صيفية، في وقت أطلقت فيه وجهات صيفية جديدة، حيث تستأنف الناقلة رحلاتها من أبوظبي إلى طرابزون في تركيا، بينما رفعت عدد رحلاتها إلى باكو في أذربيجان وصلالة وكولومبو واسطنبول والقاهرة، كما يتم حالياً الترويج لموسكو وجهة من وجهات الصيف.

أما رحلات «العربية للطيران» من الشارقة، فقد أشارت الناقلة إلى أنه تم إطلاق رحلات جديدة إلى أثينا وكراكاو، بينما تم زيادة عدد الرحلات إلى ميلان وسراييفو وعُمان وبيروت وتيبيلسي وباكو.

فلاي دبي

وتستعد «فلاي دبي» لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة، اعتباراً من 14 يونيو الجاري.

وبدءاً من هذا الصيف ستضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات فريدة تشمل باتومي، كورفو، دوبروفنيك، ميكونوس، أولبيا وسانتوريني، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لفلاي دبي، وهي سوتشي الروسية.