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برئاسة أحمد بن سعيد.. "الأعلى للطاقة" يستعرض استراتيجية التنقل الأخضر في دبي

برئاسة أحمد بن سعيد .. "الأعلى للطاقة" يستعرض استراتيجية التنقل الأخضر في قطاع المواصلات العامة في دبي
2 يونيو 2024 15:21

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من، داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
ووفق بيان صحفي صدر اليوم، استعرض المجلس استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والتي تسهم في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، حيث قدمت هيئة الطرق والمواصلات عرضاً عن استراتيجية التنقل الأخضر في دبي والتي تهدف إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في أسطول الهيئة خلال السنوات القادمة تماشياً مع الخطط الوطنية التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية من مختلف وسائل النقل العام والتي تشمل الحافلات وسيارات الأجرة والمترو.
ووضعت الهيئة، خارطة طريق موثقة ببرامج ومبادرات سنوية حيث تتطلع الهيئة إلى تحويل جميع وسائل النقل العام لتكون عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
كما ناقش المجلس، سير الخطة السنوية حيث تم تقييم مؤشرات الأداء حسب البرامج والمشاريع المعتمدة سنوياً، وذلك لدعم حوكمة قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والتبريد المركزي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مواصلة العمل لتعزيز بيئة تتمتع بكافة مقومات الاستدامة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية للمجلس الأعلى للطاقة تستند على أسس وغايات تبلور رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان فعالية التنفيذ وتوفير الخدمات النوعية لضمان تعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي.
وقال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن إمارة دبي شهدت تحولاً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية مع دخول عدد كبير من المركبات الكهربائية والهجينة في أسطول هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى وسائل التنقل الأخرى والمترو والحافلات والتي تتميز بقياسات عالية من الجودة، الأمر الذي يعكس جاذبية النقل العام لجميع سكان الإمارة، والذي لوحظ في زيادة عدد الركاب اليومية في السنوات الأخيرة.

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