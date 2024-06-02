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اقتصاد

8 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا

8 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا
3 يونيو 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، أن العلاقات المتينة والمزدهرة التي تجمع ما بين بلاده والإمارات تشهد تطوراً كبيراً وخاصة في القطاعات الهامة كالاقتصاد والسياحة والتجارة والثقافة والاستثمار.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الإيطالية، إن البلدين مهتمان بتوثيق علاقات الصداقة والتعاون بينهما، مضيفاً: «منذ وصولي إلى أبوظبي قبل عام ونصف، حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية، فخلال عام 2023 الماضي، بلغ عدد الزيارات الرسمية التي قام بها أعضاء في الحكومة الإيطالية إلى دولة الإمارات 17 زيارة، كما ارتفعت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات إلى 6.6 مليار يورو، ما يدل على عمق الشراكة الاقتصادية الثنائية».
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين، ذكر السفير الإيطالي، أنّ قيمة التبادل التجاري تبلغ 8 مليارات يورو، تمثل الصادرات الإيطالية منها نحو 6.6 مليار يورو، وتشمل المجوهرات والآلات والأزياء، لافتاً إلى أن ثمة زيادة ملحوظة في الطلب على السلع الإيطالية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال صناعة المواد الغذائية.
ونوّه السفير الإيطالي، إلى أنّ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل حالياً في دولة الإمارات بلغ 600 شركة، تلعب دوراً إيجابياً فاعلاً في تعزيز المناخ الاستثماري والشراكات الإستراتيجية، بما في ذلك تعاون شركة «إيني» الإيطالية للطاقة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومذكرة التفاهم الأخيرة التي أبرمتها شركة «فينكانتيري» الدفاعية مع مجموعة «ايدج» الإماراتية.
وسلّط الضوء على عمق الروابط الثقافية بين البلدين، والتي تظهر جلياً في الفعاليات الثقافية الإيطالية الشهيرة التي تستضيفها دولة الإمارات، مثل عروض مسرح «آلا سكالا» ومهرجان بوتشيني، ما يدل على تقديرها الكبير للثقافة الإيطالية.

إيطاليا
الإمارات
الإمارات وإيطاليا
التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا
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