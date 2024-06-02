الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أوبك+» يوافق على منح الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديداً

«أوبك+» يوافق على منح الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديداً
3 يونيو 2024 01:23

فيينا (وام)

أخبار ذات صلة
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية
ارتفاع أسعار النفط

أقر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ 37 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي الحالي من النفط الخام للدول الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء في اتفاقية التعاون، اعتباراً من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
وافق المشاركون على منح الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديداً، وهو 3.519 مليون برميل يومياً في عام 2025، بما يعادل 300 ألف برميل يومياً على أن تكون هذه الزيادة بشكل تدريجي بداية من يناير 2025 حتى سبتمبر من عام 2025.
ويبلغ إجمالي التخفيضات الطوعية التي تتبناها بعض الدول الأعضاء 2.2 مليون برميل يومياً فيما يبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك+» 5.86 مليون برميل يومياً والتي تم تمديدها حتى نهاية العام المقبل.
وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الذي عقد أمس، تم الاتفاق على تمديد فترة التقييم من قبل المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها دليلاً إرشادياً لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026. وجاءت هذه القرارات في ضوء التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والذي تم اعتماده من قبل «أوبك+».
وتواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب مشيرة إلى استعداد دول «أوبك+» لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناء على التنسيق المتواصل بين أوبك والدول من خارجها.
وأقر المشاركون عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها كل ستة أشهر وفقًا للمؤتمر العادي المقرر لمنظمة أوبك.
وأكد المشاركون في الاجتماع، مجدداً، أنه ستتم مراقبة مطابقة مستويات الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الخام، وذلك باستخدام متوسط ​​المصادر الثانوية السبعة المعتمدة، ووفقاً للمنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة أوبك مع تأكيد أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض.
جدير بالذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـ«أوبك» وخارجها في الأول من ديسمبر 2024.

منظمة الدول المصدرة للنفط
إنتاج النفط
النفط الخام
النفط
أوبك
أوبك+
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
3 يونيو 2024
شخص يحمل بطاقة تصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية السابقة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
370 مليون ناخب يختارون نواب البرلمان الأوروبي
3 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار
3 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب مخيم نازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة
3 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©