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مدينة إكسبو دبي تعلن عن فعاليات الموسم الصيفي

مدينة إكسبو دبي تعلن عن فعاليات الموسم الصيفي
3 يونيو 2024 13:42

كشفت مدينة إكسبو دبي اليوم، عن فعاليات الموسم الصيفي التي تتضمن معسكرات صيفية ودخولا مجانيا للأطفال إلى الأجنحة وحفلات موسيقية، من يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر القادم.

وستكون أجنحة "تيرا" و"ألف" و"الرؤية" وجناح المرأة ومتحف إكسبو 2020 دبي و"قصص أمم" مفتوحة للزوار.

وتحتفل مدينة إكسبو دبي وموانئ دبي العالمية غدا باليوم العالمي للمحيطات باستضافة المتخصصين في الاستدامة وصناع السياسات وقادة الأعمال ومهندسي المدن والشباب.

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وتستضيف المدينة بعد غد مسيرة ليوم البيئة العالمي من بوابة الاستدامة مع شروق الشمس، كما يعرض جناح تيرا في 8 يونيو الجاري بالشراكة مع سينما عقيل قصصا محفزة على التغيير الإيجابي.

وستقدم فرقة أوركسترا الفردوس النسائية اعتبارا من 5 يوليو المقبل أربع حفلات موسيقية، كما تعود المعسكرات الصيفية الشهيرة في مدينة إكسبو دبي للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عامًا، وتتضمن ورش عمل عن الروبوتات والتخييم في تيرا والتصوير الفوتوغرافي واللياقة البدنية والحرف اليدوية.

 

المصدر: وام
مدينة إكسبو دبي
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الصيف
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