«حكومة أبوظبي» تستعرض ممارسات سلسلة التوريد في بريدجتاون

أبوظبي (الاتحاد)

بدعوة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، استعرض وفد حكومة أبوظبي برئاسة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ومشاركة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي أفضل الممارسات الريادية في تسهيل التجارة خلال مشاركته في المنتدى العالمي الثالث للجان الوطنية لتسهيل التجارة ضمن المنتدى العالمي الأول لسلسلة التوريد، الذي نظمته الأونكتاد وحكومة بربادوس، في العاصمة بريدجتاون خلال الفترة من 21-24 مايو 2024، تحت شعار النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة من أجل التنمية المستدامة. وتطرقت جمارك أبوظبي خلال مشاركتها برئاسة السيد فهد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إلى جهودها الريادية في رحلة التحول الرقمي، وتعريف العالم بالتجربة الاستثنائية في تطوير الخدمات والأنظمة الجمركية التي تساهم في إنشاء نظام بيئي للتجارة الرقمية لتسهيل حركة التجارة العالمية.

واستعرض المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي، في حلقة نقاش حول التقنيات الناشئة لسلاسل التوريد العالمية، أداة التصنيف الذكي للنظام المنسق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحد مشاريع جمارك أبوظبي التقنية المتطورة.