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اقتصاد

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA
4 يونيو 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)
رفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى «AA» من «AA-» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. 

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن رفع التصنيف الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية يشكّل محطة مهمة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، ودليلاً ملموساً على نجاح الدولة في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وقال: «في ظل الدعم المتواصل والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، يواصل المصرف التزامه بتحقيق أهدافة الاستراتيجية، محافظاً على مكانته كمُحفّز للنمو الاقتصادي وأحد المحركات المالية الرئيسية لتحقيق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز الثقة الراسخة بقدرة مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق رسالته ونهجه الاستراتيجي في تقديم وإدارة التمويل التنموي، كما يعزز دوره المحوري في إعادة تشكيل المشهد الصناعي الوطني مع المساهمة بفاعلية في تعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني والارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً».

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من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «من خلال التركيز على إعطاء الأولوية للأثر الاقتصادي عبر قطاعات التنمية ذات الأولوية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، يضاعف المصرف فرص تحقيق النجاح طويل الأمد والارتفاع السريع في معدلات النمو الائتماني».
وأضاف النقبي: «يعد رفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى AA من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) شهادة على تميز نهجنا في التمويل طويل الأمد للمشاريع، كما يؤكد على الدور الاستراتيجي للمصرف كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المبتكرة التي تعزز ثقة متعاملي المصرف وتدعم طموحاتهم التجارية، كما تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي».
وتابع النقبي: «يُعدّ هذا التصنيف الائتماني العالي إضافة جديدة لسجل المصرف الحافل بالنجاح، ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية على المسار الصحيح ليصبح نموذجاً ملهماً للمصارف التنموية في المنطقة، كما يساهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية».

ستاندرد آند بورز
الإمارات
مصرف الإمارات للتنمية
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