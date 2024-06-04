استكمال صفقة لتمويل مشروع "خزان جُعرانة للمياه" في مكة المكرمة

أعلن تحالف الشركات الذي يضم كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" طاقة"، وشركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، اليوم، استكمال صفقة لتمويل مشروع "خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه" في منطقة مكّة المكرّمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أكمل التحالف بنجاح كافة ترتيبات التمويل المتعلقة بالمشروع.

ويأتي استكمال صفقة التمويل بعد توقيع الشركات "طاقة"، ورؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، اتفاقيات مع الشركة السعودية لشراكات المياه في 31 ديسمبر 2023.

وتمكن المشروع، الذي تصل قيمته ما يقارب 1.5 مليار درهم، من ضمان الحصول على تمويل بنسبة 82% من قيمته تقريباً، وذلك من مصارف محلية وعالمية، منها بنك الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك دبي التجاري، مما يعكس الثقة الكبيرة لشركاء التمويل بالقوة المالية لهذا التحالف، والأهمية الاستراتيجية للمشروع.

وتمتلك "طاقة" حصّة 35% في شركة المشروع، إضافة إلى حصّة 50% في شركة التشغيل والصيانة، حيث ستقود "طاقة" أعمال التشغيل والصيانة.

ويحظى المشروع بأهمية محورية في تلبية الطلب الطارئ على مياه البلدية في جميع أنحاء المملكة، وتحديداً في منطقتي مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة خلال موسم الحج، حيث تصل سعة التخزين الإجمالية لخزانات المشروع إلى مليوني متر مكعب من المياه، والتي سيتم إنشاؤها وفق نموذج (البناء، التشغيل، التملك ثم نقل الملكية)، إضافة إلى سعة إضافية لخزانات التشغيل تصل إلى 500 ألف متر مكعب، وسيتم تصميمها وفق نموذج (التصميم، البناء، ونقل الملكية). ويهدف المشروع إلى تحسين نظام نقل وتوزيع مياه الشرب بشكل كبير.

وقال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع في "طاقة"، إن استكمال صفقة تمويل مشروع "خزان جُعرانة للمياه" هو إنجاز كبير لـ "طاقة" وشركائها، ويتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع أعمالها في مجال نقل وتوزيع المياه والكهرباء على الصعيد الدولي.

وأضاف أن المشروع يعكس التزام شركة رؤية للاستثمار بالتركيز على الكفاءة وتلبية احتياجات المجتمع السعودي بشكل موثوق، ويسلط الضوء على دور مؤسسة الخليج للاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية المجدية تجارياً والتي تعتبر ضرورية لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.