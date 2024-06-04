أحمد بن سعيد يفتتح معرض الفنادق في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، فعاليات الدورة الأحدث من معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع المعرض الذي ينطلق بالتزامن مع معارض إندكس وووركسبيس والترفيه وكيدزسبيس، نخبة من المبتكرين وصناع القرار في القطاع والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز التحديات التقنية والحلول المحتملة والحلول الممكنة، بهدف الارتقاء بمستقبل قطاعات الضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات.

وشهد اليوم الأول جلسة حوارية متميزة بمشاركة بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق روڤ، وفيليب جونز، نائب الرئيس الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أكور، وفيجاي راجافان، مدير مجموعة أرينكو. وسلّط بريدجر الذي عمل سابقاً مع «طيران الإمارات»، الضوء على التأثيرات غير المباشرة لتأخر قطاع الضيافة باعتماد الحلول التقنية الحديثة، مشيراً إلى أنّ قطاع الطيران يتفوق عليه بفارقٍ كبير. وأوضح راجافان أنه يُمكن لمس ذلك التأثير من خلال مواقع مماثلة لبوكينج.كوم وإكسبيديا التي تتنافس اليوم فيما بينها، ممّا قد يؤدّي إلى تراجع دور الفنادق إلى مشغلين فحسب خلال السنوات العشر القادمة.

وتناولت جلسةٌ حوارية أخرى موضوع جمع البيانات بكفاءة أكبر خلال مؤتمر هايتك دبي، حيث تطرّق المتحدثون إلى أهمية جمع البيانات بأسهل السبل المتاحة. وأوضح وونج هي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إتش 20 هوسبيتاليتي، وهي شركة من كوريا جنوبية تدعم نمو علامات الفنادق، أنه على الرغم من كون عملية تسجيل الوصول هي الطريقة المثلى لتحديد الضيوف من الأفراد، إلا أن عدم رغبة الضيوف بتنزيل أو استخدام التطبيقات الخاصة بالفنادق يعدّ خسارة حقيقية.