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اقتصاد

«طاقة» تقود تحالفاً لتمويل «خزان جُعرانة» في مكّة المكرّمة

«طاقة» تقود تحالفاً لتمويل «خزان جُعرانة» في مكّة المكرّمة
5 يونيو 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن تحالف الشركات الذي يضم كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، وشركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار (ش.م.ك)، عن استكمال صفقة لتمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» في منطقة مكّة المكرّمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أكمل التحالف بنجاح كافة ترتيبات التمويل المتعلقة بالمشروع.
ويأتي استكمال صفقة تمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» بعد توقيع الشركات، «طاقة»، ورؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار اتفاقيات مع الشركة السعودية لشراكات المياه في 31 ديسمبر 2023.
وتمكن المشروع الذي تصل قيمته ما يقارب 1.5 مليار درهم، من ضمان الحصول على تمويل بنسبة 82% من قيمته تقريباً، وذلك من مصارف محلية وعالمية، منها، بنك الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك دبي التجاري، مما يعكس الثقة الكبيرة لشركاء التمويل بالقوة المالية لهذا التحالف، والأهمية الاستراتيجية للمشروع.
وتمتلك «طاقة» حصّة 35% في شركة المشروع، إضافة إلى حصّة 50% في شركة التشغيل والصيانة، حيث ستقود «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذه المناسبة، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»: «إن استكمال صفقة تمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» هو إنجاز كبير لشركة «طاقة» وشركائها. وهذا المشروع يؤكد على التزامنا بدعم التنمية المستدامة في المنطقة».
ويعتبر مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقلّ للمياه» رابع المشاريع الدولية لقطاع أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»، والتي تمت دراستها والاتفاق عليها العام الماضي.

مكة المكرمة
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