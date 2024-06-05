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بريطانيا تبدأ تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

أوراق نقدية وعملات معدنية تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في معرض بلندن
5 يونيو 2024 09:14

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز اليوم الأربعاء بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وستظهر صورة الملك تشارلز على الأوراق من فئات خمسة و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا التي يُصدرها بنك إنجلترا. وسيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث. وقال بنك إنجلترا "هذا النهج يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير، وهذا يعني أن عامة الشعب سيرى عملات الملك تشارلز الثالث بشكل تدريجي للغاية".
وكانت الملكة إليزابيث أول من تظهر على الأوراق النقدية البريطانية بخلاف العملات النقدية في إنجلترا التي تحمل صور ملوك وملكات إنجلترا منذ أكثر من 1000 عام.
وكُشف عن تصميم الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2022، بعد وقت قصير من بدء تداول العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز. وبخلاف الملك الجديد، لم يتغير تصميم الأوراق النقدية.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي اليوم الأربعاء "نحن ملتزمون بتقديم الأوراق النقدية طالما يطلبها الجمهور. وإن طرح هذه الأوراق الجديدة للتداول هو دليل على هذا الالتزام".

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المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
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أوراق نقدية وعملات معدنية تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في معرض بلندن
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بريطانيا تبدأ تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز
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