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ناسداك دبي ترحب بإدراج أول صكوك مستدامة من "الإمارات الإسلامي"

ناسداك دبي ترحب بإدراج أول صكوك مستدامة من "الإمارات الإسلامي"
5 يونيو 2024 15:14

رحبت ناسداك دبي، بإدراج أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أميركي من مصرف الإمارات الإسلامي، وفق بيان صحفي صادر اليوم، أفاد بأن الإدراج الذي يمتد لأَجل 5 سنوات، والذي جمع 750 مليون دولار، كجزء من برنامج إصدار الشهادات الخاص بالإمارات الإسلامي والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار، يمثل علامة بارزة للمصرف في مجال الاستدامة والتمويل الإسلامي.
ووصلت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من قبل الإمارات الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.02 مليار دولار أميركي بعد هذا الإدراج وذلك من خلال أربع عمليات إدراج مختلفة.
وتؤكد هذه الإصدارات على جاذبية ناسداك دبي كمنصة لإدراج الصكوك والسندات عالمياً.
ووفق البيان، شهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة حيث جاءت 44% من الطلبات من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال القاسم إن إطلاق الصكوك المستدامة الأولى لدى الإمارات الإسلامي عبر بورصة ناسداك يعكس التزام المصرف المستمر بتعزيز الاستدامة.
وأكد حامد علي، أن هذا الإدراج عزز دور ناسداك دبي كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي، ودعم التزامنا بالاستثمارات المستدامة وإرساء منظومة مالية قوية ومتنوعة.
وتصل إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في دبي إلى 93 مليار دولار، ما نسبته 44% من هذه الإدراجات من حيث القيمة من قبل جهات مُصدرة إماراتية، و56% من جهات إصدار دولية.

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المصدر: وام
الصكوك
ناسداك دبي
الإمارات الإسلامي
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