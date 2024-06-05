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«استثمر في الشارقة» ينظم ملتقى أعمال مع مستثمرين صينيين

«استثمر في الشارقة» ينظم ملتقى أعمال مع مستثمرين صينيين
5 يونيو 2024 17:11

كين (الاتحاد)
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» ملتقى أعمال مع مجموعة من قادة الأعمال ورواد الصناعات وأصحاب الشركات الرائدة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
وبحث المشاركون في الملتقى سبل التعاون وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض بيئة الاستثمار المتقدمة في الإمارة والفرص الواعدة التي تتيحها مسيرة النمو في القطاعات الحيوية والناشئة.ومن جانبه، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير:«يعد لقاؤنا مع قادة الأعمال في جمهورية الصين الشعبية خطوة مهمة نحو تعزيز مساعي الشارقة نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات التي تدعم الاستدامة البيئية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».
وأضاف القصير: «إن موقع الشارقة الاستراتيجي وبيئة الأعمال الحيوية جعلت من الإمارة وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص، ونحن في«شروق» نحرص على توفير بيئة استثمارية تدعم نمو الشركات الصينية، وتسهل وصولها إلى أسواق المنطقة. كما نؤمن بأن الشراكة مع قطاعات الأعمال الصينية تعزز من تنافسية الشارقة، وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة والصناعة.

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