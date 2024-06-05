الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة أفضل علامة وهوية مؤسسية

«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة أفضل علامة وهوية مؤسسية
5 يونيو 2024 17:14


أبوظبي (الاتحاد)
حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة أفضل علامة وهوية مؤسسية لعام 2024، ضمن جوائز مجلة «ورلد بيزنس آوتلوك»، عن فئة «العلامات التجارية»، وذلك لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير في تعزيز مسيرة التميُّز والإبداع، من خلال إطلاق شعارها الجديد الذي يأتي على شكل بوابة للتجارة تربط أبوظبي بالعالم جواً وبراً وبحراً، وبصفتها وجهة للتجارة العالمية.

أخبار ذات صلة
«جمارك أبوظبي» تطلق مشروع حركة عبور البضائع بالممرات الافتراضية
قمة التعلم والتطوير تنطلق 14 مايو في أبوظبي

كما حصلت جمارك أبوظبي على ثلاثة جوائز أخرى عن فئة «التسويق والاتصال»، ضمن مشروع الهوية الجديدة لجمارك أبوظبي، والتي شملت جائزة أفضل حملة إعلامية، وجائزة أفضل حملة للعلاقات العامة والتسويق، وجائزة أفضل حملة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي فوز جمارك أبوظبي في جوائز «ورلد بيزنس آوتلوك»، تقديراً لجهودها في إطلاق هويتها المؤسسية في يوليو 2023 التي تواكب رؤيتها المستقبلية المستلهَمة من تاريخها العريق ودورها الحيوي في دعم قطاع التجارة ونمو الاقتصاد وحماية المجتمع، إذ عكس الشعار الجديد في تصميمه البساطة والحداثة والابتكار، وتميز التصميم بلونه الأخضر الداكن للدلالة على الاستدامة في تبنّي الحلول المبتكرة لتطوير الخدمات والإجراءات الجمركية المعتمِدة على التكنولوجيا المتطورة، ما يواكب توجُّهات القيادة الرشيدة والحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد.
وذكر محمد البلوشي، رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي: «إن الحصول على 4 جوائز ضمن جوائز «ورلد بيزنس آوتلوك»، يؤكد أن الهوية المؤسسية لجمارك أبوظبي وشعارها الجديد ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو انعكاس للتوجهات الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي نحو ترسيخ الريادة العالمية، استناداً على إرث وتاريخ القطاع الجمركي في إمارة أبوظبي، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتطوير الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات وإطلاق المشاريع المبتكرة بالاعتماد على تبني الحلول المستدامة والتكنولوجيا المتطورة، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وممارسة الأعمال، ويدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم».

جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات
اليوم 19:59
تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
الرياضة
تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
اليوم 19:49
700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي
الرياضة
700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي
اليوم 19:44
غوتيريش: مايو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم
الأخبار العالمية
غوتيريش: مايو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم
اليوم 19:33
«الموانئ والجمارك» تفتتح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي
علوم الدار
«الموانئ والجمارك» تفتتح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©