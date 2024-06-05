مجلس «سندك» يستعرض مبادرات تعزيز منظومة الخدمات

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» اجتماعاً برئاسة فاطمة الجابري، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس وهم: خالد المنصوري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، وإسماعيل درويش البلوشي، وفايزة محمد العوضي، وجمال إبراهيم المطوع، وسعيد حسين الخوري.

وناقش المجلس المواضيع والقضايا ذات الصلة بمنظومة الخدمات في «سندك» لضمان تحقيق التطلعات المستقبلية بما يضاهي أفضل المعايير الدولية، ومستجدات المشاريع التشغيلية، والتي من شأنها الارتقاء بآليات حماية المستهلك وتمكينه من الوصول السهل والسريع لخدمات تسوية وحل الشكاوى الناشئة عن التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.

كما تناول المجلس تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.

واستعرض المجلس تطوير آليات الحوكمة المؤسسية من خلال وضع إطار عمل قانوني واضح وفعّال يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات بشأن تعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوحدة، بالشكل الذي يؤدي إلى توطيد ثقة المستهلك وتعزيز تعامله مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة وفق أرقى الممارسات العالمية.