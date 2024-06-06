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الذهب يلمع مع تراجع الدولار

الذهب يلمع مع تراجع الدولار
6 يونيو 2024 08:27

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأميركية قد يبدأ في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.
بحلول الساعة 0258 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب 0.8 بالمئة إلى 2373.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2392.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.54 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1003.95 دولار وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 942.75 دولار.

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المصدر: وكالات
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