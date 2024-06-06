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اقتصاد

"ألف للتعليم" تجمع 1.89 مليار درهم في طرحها العام الأولي

«ألف للتعليم»
6 يونيو 2024 13:40

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، اليوم، إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم، وتصل عائدات الطرح إلى 1.89 مليار درهم.

وشهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم ، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة. 

ويؤكّد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين مكانة ألف للتعليم الرائدة في قطاع عملها، وأسسها القوية وآفاق نموها الواعدة وما تمثله الشركة من فرصة استثمارية مجزية.

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وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين "بخلاف المساهمين البائعين”، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 7.1 في المائة .. ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود هذا التاريخ. 

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم إن الطرح شهد إقبالاً استثنائياً بتغطية بلغت 39 مرة، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة ، ولا سيما في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة  بقطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وأضاف أنه في المرحلة المقبلة، الشركة لديها خطط نمو طموحة لتعزيز رقعة التوسع عبر الأسواق المستهدفة، وإثراء محفظة منتجاتنا وحلولنا التعليمية ومواصلة إضافة القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك الكثير من المزايا الاستثمارية القوية، وبفضل مستوى الطلب المرتفع على أسهمها، حققت عملية الطرح نجاحاً كبيراً.

 

المصدر: وام
ألف للتعليم
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الاكتتاب
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