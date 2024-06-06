أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي لتحلية المياه ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك ودائرة الطاقة في أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة لتنظيم واستضافة فعاليات المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام (IDRA) والمعرض المصاحب له بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2024، وذلك تحت شعار "معالجة ندرة المياه"، وقد تم الاتفاق على تعيين كابيتال 360 لتجارب الفعاليات كمزود رئيس وأساسي للمؤتمر.

وبصفتها المنظم المتخصص لتنظيم المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، ستقوم شركة كابيتال 360 لتجارب الفعاليات بدعم من الشركات الأخرى التابعة لمجموعة أدنيك بالإشراف على تنظيم وإدارة هذا الحدث العالمي لضمان تجربة استثنائية للوفود والزوار المشاركين.

وتحت شعار "معالجة ندرة المياه"، سيوفر المؤتمر والمعرض المصاحب له منصة تفاعلية لرواد الفكر والخبراء لاستعراض أبرز الحلول التقنية والتجارية في مجال معالجة ندرة المياه وتأمين مستقبل ومستدام للجميع.

وسيتناول المؤتمر الدولي الذي تستضيفه دائرة الطاقة في أبوظبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسة عدداً من القضايا المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية مع التركيز على تحلية المياه وإعادة استخدامها لتلبية زيادة الطلب العالمي على المياه بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لا سيما الهدف السادس المتمثل في توفير المياه والصرف الصحي للجميع.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: نعرب عن اعتزازنا بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية النوعية بين دائرة الطاقة ومجموعة أدنيك، والتي ستسهم في تحقيق إضافة حقيقية لفرص نجاح هذا الحدث العالمي البارز الذي ستستضيفه العاصمة أبوظبي ليضاف إلى سجل إنجازاتها الوطنية مما يرسخ من مكانتها المتقدمة باعتبارها مركزاً رائداً يحتضن الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى.

وأضاف الرميثي: الخبرات الواسعة والإمكانات العالية والموارد المتنوعة في أبوظبي ستشكل أداة مهمة في سبيل تحقيق أهداف المؤتمر وتلبية الطموحات التي يسعى لأجلها وبما ينسجم مع تطلعات الجهات المشاركة ورواد القطاع وخبرائه، والزوار والمهتمين بقضايا الاستدامة ولاسيما فيما يتعلق بالمياه باعتبارها مورداً بيئياً لا غنى عنه في الحاضر والمستقبل.

وأكد وكيل دائرة الطاقة أن دولة الامارات تقود مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة وخصوصاً فيما يتعلق بالمياه، وتأتي "مبادرة محمد بن زايد للماء" لتعكس التزام الدولة بتعزيز الوعي حول أزمة ندرة المياه ووضعها ضمن أولويات جدول الأعمال العالمي، وتسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التصدي لهذا التحدي العالمي المتزايد".

وقال الرميثي: تتجسد ريادة أبوظبي العالمية في إطلاق العديد من المشروعات الكبرى في مجال تحلية المياه ومن بينها الاعتماد على تقنيات منخفضة الكربون مثل محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى تبني أدوات الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز كفاءة استهلاك المياه والوصول إلى الأمن المائي المنشود، وترشيد الاستخدام للحفاظ على مصادر الطاقة والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، فضلاً عن قيام دائرة الطاقة بإصدار العديد من اللوائح والسياسات الرامية لبلوغ أقصى مستويات الاستفادة من المياه المعاد تدويرها، وإطلاق سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق، وشهادات المياه منخفضة الكربون التي ستطلقها الدائرة قريباً لمراقبة الانبعاثات الناتجة عن عملية تحلية المياه.

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تنظيم واستضافة المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (IDRA) بأبوظبي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة أدنيك في العمل على دعم وتعزيز قطاع سياحة الأعمال والفعاليات والمؤتمرات الدولية.

وأكد الظاهري على أهمية الدور الكبير الذي قامت به فرق العمل المختلفة بأدنيك من أجل الفوز باستضافة المؤتمر العالمي في أبوظبي، حيث بذلوا جهوداً كبيرة واستثنائية وقدموا عرضاً مميزاً للجنه العليا المنظمة للمؤتمر، وكان لجهودهم دور محوري في استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي بمركز أدنيك أبوظبي .

وسيركز المؤتمر خلال أيامه الخمسة على أربعة محاور رئيسة من خلال عقد سلسلة من الجلسات الفنية اليومية، والجلسات العامة رفيعة المستوى، وقمة على مستوى القادة، وهاكاثون تحلية المياه، وجلسات المائدة المستديرة.

وستعمل مجموعة أدنيك على ضمان نجاح المؤتمر العالمي للمياه من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الكامل عبر فرق العمل المختلفة والمتخصصة لإقامة واستضافة فعالية عالمية جديدة.