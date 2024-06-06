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اقتصاد

"تبريد": الحد من إطلاق 1.5 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية خلال 2023

جانب من محطة تبريد في جزيرة ياس (أرشيفية)
6 يونيو 2024 17:47


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" عن تقريرها السنوي الرابع حول الاستدامة (الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة) للعام 2023، والذي أظهر توفير 2.52 مليار كيلووات في الساعة من الطاقة ما يعادل تزويد أكثر من 143 ألف منزل بالطاقة الكهربائية ما أدى إلى الحد من إطلاق 1.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل إزالة 330 ألف سيارة من الطرقات.
وفصل التقرير تأثير الشركة البيئي الإيجابي خلال عام 2023، موضحاً أنه خلال العام الماضي حققت "تبريد" قفزة نوعية في مجال تنوع مصادر الطاقة بعدما بدأت بإدخال الطاقة المتجدّدة في عملياتها.
وبالشراكة مع "أدنوك"، قامت بتصميم وبناء وتشغيل محطة G2COOL، أول محطة تبريد في المنطقة يتم تشغيلها باستخدام تقنية الطاقة الحرارية الجوفية المتجدّدة.
وتسهم هذه المحطة بدور مهم ومبتكر في إزالة الكربون بالطريقة المعتمدة لتبريد المباني في مدينة مصدر بأبوظبي إلى جانب تنويع مزيج الطاقة في الدولة دعما لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050.
وفي مبادرة أخرى وعلى صعيد الطاقة المتجدّدة خلال عام 2023، قامت "تبريد" بشراء 116 ألف ميجاوات في الساعة من شهادات اعتماد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الشمسية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات، تأكيدا على التزام "تبريد" بتنويع مزيج الطاقة.
وتعادل هذه الشهادات كمية الطاقة اللازمة لتبريد المواقع البارزة مثل مدينة مصدر، وشاطئ الراحة، ومناطق الجذب الرئيسة في جزيرة ياس بأبوظبي.وانضمت "تبريد" أيضاً إلى البرنامج التجريبي المرتقب لتداول أرصدة الكربون من قبل سوق دبي المالي، الذي شهد مشاركة 24 جهة من أبرز الشركات والمطورين في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم.
وتم توفير أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول وMyCarbon، وذلك عبر مشاريع الكربون المعتمدة دولياً حول العالم. وعلى الصعيد المجتمعي، شهدت "تبريد" مزيداً من الأنشطة ومبادرات المسؤولية المجتمعية، ومنها مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب المهتمين بمجال الحلول المناخية حيث قامت "تبريد" برعاية منظومة التكنولوجيا المناخية في Hub71+ClimateTech.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": نجحت الشركة خلال العام الماضي بإنجاز خطوات كبيرة تنسجم مع رؤيتها المستقبلية وتعيد التأكيد على مكانتها القوية كمؤثر إيجابي على جميع فئات المجتمع، من متعاملين ومستثمرين وموظفين، فضلاً عن تأثيرنا الإيجابي القوي على البيئة.

 

الشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد
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