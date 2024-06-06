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اقتصاد

أحمد بن سعيد: تأثير كبير للتكنولوجيا والابتكار على صناعة الطيران

أحمد بن سعيد خلال افتتاح «فرصة تك» وفي الصورة سلطان النيادي (من المصدر)
7 يونيو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات النسخة الثانية من منصة الابتكار «فرصة تِك»، الحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، وذلك بحضور معالي سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب.
جمع الحدث الذي أقيم في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، حاضنتي «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب»، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء رئيسيين في مجال التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة ولاعبين رئيسيين في الصناعة، لعرض مستقبل الطيران من خلال ريادة الأعمال، والابتكار من خلال خلق فرص جديدة، وتعزيز التعاون وتشجيع ودعم الحاضنات ودفع الأفكار المحفزة على الابتكار.
وشهد الحدث عرض العديد من الابتكارات التي تركز على استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي الطائرات من دون طيار، والمركبات ذاتية القيادة، وروبوتات تنظيف مقاعد الطائرات، وتكنولوجيا الصوت المبتكرة، وجلود الروبوتات المستقبلية، وعروض Web3 التجريبية الحوسبة المكانية، وسلسلة الكتل، والمدفوعات البيومترية.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يضفي وجود التكنولوجيا والابتكار تأثيراً تحويلياً على صناعتنا وحياتنا كل يوم، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية منصة «فرصة تك» والتي تتماشى أهدافها مع رؤية مجموعة الإمارات والدور الذي نضطلع به في الصناعة، وشكلت النسخة الأولى من الحدث العام الماضي فرصة رائعة للتعليم والتواصل لموظفي المجموعة والمعنيين. وأضاف سموه: ينصب تركيز فرصة تك على عرض الابتكارات على أرض الواقع وتطبيقاتها، حيث تحتاج صناعتنا إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الجهات المعنية الرئيسية، من الهيئات الحكومية وشركاء التكنولوجيا إلى الشركات الناشئة وعمالقة الصناعة من مختلف المجالات. وتجمع المنصة التقنيات والأفكار والمفاهيم المختلفة معاً لتقديم حلول جديدة ومبادرات فريدة. وألقى معالي الدكتور سلطان النيادي الكلمة الرئيسة خلال الحدث، والتي تمحورت حول أهمية الشباب في الابتكار، وأعقب ذلك حلقات نقاشية حول عالم المشاريع المؤسسية، والروبوتات البشرية والطيران، وتصادم الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الأخرى، ودور دبي في تشكيل المستقبل.

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