طيران الإمارات تدشن رحلاتها إلى العاصمة الكولومبية

يوسف العربي (بوغوتا)

أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، والتي باتت البوابة الرابعة لطيران الإمارات في أميركا الجنوبية، حيث تنضم إلى ساوباولو، وريو دي جانيرو، وبوينس آيرس، لتصل عمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا.

وتم الاحتفال بإطلاق أحدث وجهات طيران الإمارات عند البوابة A14 في مطار الدورادو الدولي مع وصول الرحلة «ئي كيه 213» قادمة من ميامي، حيث استُقبلت بفعاليات كولومبية تقليدية، بحضور وفد من كبار الشخصيات، من بينهم لويس ميغيل ميرلانو هويوس، سفير كولومبيا لدى الإمارات، ومحمد الشامسي، سفير الدولة لدى كولومبيا وسيرجيو باريس ميندوزا، مدير عام هيئة الطيران المدني في كولومبيا؛ وناتالي ليل، المدير العام لشركة «أوباين» المشغلة للمطار.

وتخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية إلى ميامي وبوغوتا بطائرة البوينج 777-ER300، والتي سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة إلى بوغوتا، كما أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة تقدم الدرجة الأولى على المسار الشهير بين ميامي وبوغوتا.

نقلة نوعية

وقال محمد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا في تصريحات لـ (الاتحاد) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد العاصمة الكولومبية للإعلان عن تدشين الخدمة الجديدة: إن إطلاق طيران الإمارات خدمة يومية إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا يعد نقلة نوعية للعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا كما يعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في الوقت الراهن.

ونوه بأن كولومبيا شريك استراتيجي لدولة الإمارات وسيسهم الخط الجوي الجديد في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بعد أن نما بنسبة 43% خلال العام 2023 ليصل إلى 553 مليون دولار، كما يزيد حركة التبادل السياحي ويدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين 16 أبريل الماضي.

وكشف الشامسي عن الإعداد لإطلاق مجلس الإعمال الإماراتي الكولومبي في غضون الشهرين المقبلين.

شبكة عالمية

ومن جانبه قال نبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس- مبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: إن تدشين الخدمة الجوية الجديدة بين دبي وميامي يكتسب أهمية بالغة لاسيما أنه يأتي عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا.

وأشار إلى الخدمة الجوية الجديدة تدعم الشراكة الاقتصادية الشاملة كما تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أنه تم تدشين الخدمة الجوية الجديدة بعد أن تم رصد طلب كبير على السفر من وإلى بوغوتا، لافتاً أن طيران الإمارات تدرس العديد من الوجهات الأخرى خلال المرحلة المقبلة بعد وصولها إلى 144 وجهة حول العالم.

وقال سيرجيو باريس ميندوزا المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في كولومبيا: من خلال خدمات طيران الإمارات، يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لزيادة السياحة الوافدة والتجارة بين كولومبيا والشرق الأوسط.

التبادل التجاري

ومن ناحيته قال سالم عبيدالله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأميركتين في طيران الإمارات: إن إطلاق خدمة طيران الإمارات بين بوغوتا ودبي يعد إنجازاً كبيراً من شأنه تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا.



4 مليارات درهم التبادل التجاري المتوقع مع كولومبيا خلال 2024

تتضاعف قيمة التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا من 2.029 مليار درهم (553 مليار دولار) خلال عام 2023 إلى 4.037 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال عام 2024، حسب تقديرات محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

وقال الشامسي في تصريحات لـ (الاتحاد) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد العاصمة الكولومبية للإعلان عن إطلاق طيران الإمارات خدمة يومية من دبي إلى بوغوتا عبر مدينة ميامي الأميركية: إن العديد من العوامل تتضافر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أنه في مقدمة هذه العوامل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا والتي تؤسس لحقبة جديدة من التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحدة من أقوى الاقتصادات في قارة أميركا الجنوبية.

ونوه بأن الاتفاقية تسهم في الحد من الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التبادل التجاري، ومن ثم رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين وفتح مسارات للاستثمار في قطاعات الاتصالات الطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.

وقال: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا تعكس تنامي العلاقات بين الدولتين لاسيما أن كولومبيا تعد أحد أهم الاقتصادات الواعدة في أميركا كما تؤكد الاتفاقية دور الإمارات محركاً رئيساً للتبادل التجاري العالمي ومركزاً نشطاً للتجارة الدولية.

وأكد أن اتفاقية الشراكة ستدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من الكونجرس الكولومبي خلال المرحلة المقبلة.