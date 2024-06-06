الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات الناشئة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تصدرت الإمارات قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وعدد الشركات الناشئة التي حصلت على تمويلات خلال الشهر الماضي، حسب تقرير صدر عن شركة رأس المال الاستثماري “ومضة كابيتال” التي تعمل على تسريع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال نشاطها الاستثماري.

وأكد التقرير أن الشركات الناشئة في دولة الإمارات استحوذت على غالبية الاستثمارات في المنطقة، بنسبة جاوزت 65% وبقيمة 189 مليون دولار من إجمالي 281.6 مليون دولار قيمة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أوضح التقرير، أن الشركات الناشئة في السعودية جاءت في المركز الثاني بقيمة استثمارات (56 مليون دولار) تم جمعها عبر 10 صفقات، واحتلت الشركات الناشئة المصرية المركز الثالث، حيث تمكنت من جمع 24.5 مليون دولار موزعة على أربع صفقات، ، وتلتها المغرب (7 ملايين دولار) والأردن (5 ملايين دولار)، لافتاً إلى أن دولة الإمارات جاءت في الصدارة أيضاً من حيث عدد الشركات الناشئة التي حصلت على تمويلات في شهر مايو حيث تمكنت 23 شركة ناشئة في الإمارات الحصول على تمويلات من بين 40 شركة حصلت على تمويلات في المنطقة.

ووفقاً لتقرير “ومضة كابيتال”، فقد شهدت قيمة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً هائلاً خلال شهر مايو 2024، حيث تمكنت 40 شركة ناشئة في المنطقة من جمع تمويلات بقيمة 282 مليون دولار، محققةً زيادة مذهلة بنسبة 413% مقارنة بتمويلات الشهر السابق البالغة 55 مليون دولار، مرجعاً ذلك النمو الهائل إلى عامل رئيس محفز وهو عمليات تمويل الديون التي شكلت ما يقارب من 140 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصفقات سجلت انخفاضاً بنسبة 58% لدى مقارنتها على أساس سنوي، حيث انخفضت من أصل 445 مليون دولار تمت في 39 صفقة، منوهاً أن شركة Property Finder حصلت خلال الشهر الماضي على شريحة التمويل الأكبر بجولة تمويل ديون قيمتها 90 مليون دولار، فيما تمكنت Huspy من الحصول على صفقة مهمة تجاوزت قيمتها تلك التي حصدتها في عام 2022 بقيمة 37 مليون دولار، وحصلت Keyper على 34 مليون دولار في جولة التمويل الأولي ، أمنت 30 مليون دولار منها عن طريق تمويل الديون.



قطاعات جاذبة

وعن القطاعات الأكثر حصداً للتمويلات في قطاع الشركات الناشئة أفاد تقرير “ومضة” التي توفر خدمات استشارية للشركات والحكومات تقدمها إلى جميع الأطراف المعنية بالبيئة الحاضنة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن قطاع التكنولوجيا العقارية جاء في مركز الصدارة بوصفه القطاع الأكثر تمويلًا خلال شهر مايو (حتى مع استثناء صفقة Property Finder) حيث بلغت قيمة التمويلات في هذا القطاع 167.2 مليون دولار تم جمعها في سبع جولات.

وأوضح، أن قطاع التكنولوجيا المالية تخلف عن الركب، حيث تمكن من حصد استثمارات بقيمة 32.7 مليون دولار موزعة على 12 شركة ناشئة، ليكون ثاني أكبر قطاع ممول، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت ثلاث شركات ناشئة في قطاع الخدمات اللوجستية من الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية 25.3 مليون دولار.

ورصد التقرير ظهور علامات الانتعاش على قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمار في القطاع 23 مليون دولار في شهر مايو، موزعة على ثلاث شركات ناشئة، كما استردت الشركات الناشئة في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS) عافيتها بعض الشيء، حيث تمكنت من حصد ما مجموعه 27 مليون دولار موزعة على ثلاث صفقات.

ولفت إلى أن قطاع رأس المال الاستثماري في المنطقة، أولى اهتماماً أكبر لجولات تمويل مراحل التأسيس اللاحقة خلال الشهر الماضي، حيث جمعت خمس شركات ناشئة 59.3 مليون دولار لمرحلة السلسلة “أ”، وذهب ما مجموعه 44 مليون دولار إلى أربع شركات ناشئة خلال جولة التمويل الأولى من السلسلة “أ”، أما عندما يتعلق الأمر بعدد الصفقات، فلا تزال جولات التمويل للمراحل البذرية هي الأعلى، بإجمالي سبع صفقات حصلت على نحو 11 مليون دولار، مبيناً أن نموذج الأعمال الموجهة للمستهلك (B2C) شكل 62% من إجمالي التمويل خلال شهر مايو، حيث تمكن من حصد 174 مليون دولار موزعة على 13 صفقة، في حين جمع نموذج التعاملات بين الشركات (B2B) ما يقرب من 100 مليون دولار في نفس الفترة.



صناديق الاستثمار

أكد تقرير «ومضة كابيتال»، أن الشهر الماضي شهد نشاطاً ملحوظاً في صفقات رأس المال الاستثماري، حيث تم إطلاق العديد من صناديق الاستثمار في المنظومات الرئيسة العاملة في المنطقة، تركز معظمها على المنظومة السعودية، منها على سبيل المثال صندوق بقيمة 100 مليون دولار أطلقته شركة BIM Ventures بالاشتراك مع شركة SBI Holdings اليابانية، وصندوق Afiyah Fund LP بقيمة 250 مليون دولار الذي أطلقته شركة TVM Capital Healthcare في دولة الإمارات ، وصندوق 1957 Ventures الذي أطلقته شركة الرياض المالية.