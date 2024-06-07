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اقتصاد

الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني
7 يونيو 2024 08:37

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.
بحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولار.
وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 925.75 دولار.

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المصدر: وكالات
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