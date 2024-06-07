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اقتصاد

«سيدات أعمال أبوظبي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع «إيصال»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيصال»، المنصة الرقمية التي تُتيح لتجار التجزئة مُتعددي الخدمات نظاماً مُتكاملاً للإيصالات الإلكترونية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير خدمات رقمية وعروض ومزايا تفضيلية لعضوات المجلس من شأنها أن تُسهم في تطوير مشاريعهن وأعمالهن التجارية.
وقّع مذكرة التفاهم كل من فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وريم المصبح المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «إيصال»، وذلك في مقر غرفة أبوظبي، وبحضور عدد من المديرين والموظفين المعنيين لدى الجانبين.
وقالت فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع «إيصال»، ونتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة إيصال إلى دعم منظومة الأعمال المحلية، وتحفيز سيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي على الاستفادة من الأفكار والحلول المبتكرة وغير التقليدية التي يُوفرها هذا النوع من المنصات الرقمية، ونسعى من خلال تلك الشراكة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتعزيز نمو وازدهار رائدات الأعمال وتمكينهن من مواكبة تطورات السوق والتكنولوجيا المتسارعة.
من جانبها، قالت ريم المصبح المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «إيصال»: يعد هذا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي بمثابة خطوة استثنائية في رحلتنا نحو تمكين رائدات الأعمال في قطاع الأعمال، من خلال دعم مشاريعهن التجارية باستخدام حلولنا الرقمية المبتكرة، ونؤكد حرصنا الكامل نحو توفير منظومة أعمال نابضة بالحياة لتعزيز نمو وازدهار الشركات التي تديرها السيدات في أبوظبي.

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