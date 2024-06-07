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اقتصاد

«ماجد الفطيم» توسّع شراكتها مع «تشيك أوت دوت كوم»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «ماجد الفطيم»، توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع شركة «تشيك أوت دوت كوم» Checkout.com  المزود العالمي الرائد في مجال خدمات المدفوعات الرقمية. 
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توفير تجربة دفع رقمي سلسة وآمنة وموحدة، يستفيد منها شهرياً أكثر من 15 مليون عميل على مختلف منصات التسوق الإلكتروني التابعة لماجد الفطيم. وسيوفر هذا التعاون لعملاء «ماجد الفطيم» منصة دفع شاملة موحدة، لتحقيق إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية العالمية الشريكة.
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: في إطار حرصنا المستمر على منح الأولوية القصوى لحماية بيانات عملائنا وشبكة أعمالنا، وسّعنا اتفاقيتنا مع «تشيك أوت دوت كوم» لضمان تمتع عملائنا بطريقة أكثر أمناً وسلاسة عند دفع قيمة مشترياتهم رقمياً على منصاتنا من أي مكان في العالم.
وبدوره، قال غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي ومؤسس «تشيك أوت دوت كوم»: سعداء بتوسيع شراكتنا مع «ماجد الفطيم»، لتعزيز منصة المدفوعات الرقمية وتحسين أدائها، ويسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا المستمر بتوفير طرق أكثر أماناً وابتكاراً لنقدم المزيد من القيمة لعملائنا في القطاع التجاري.

ماجد الفطيم
التسوق الإلكتروني
التجارة
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