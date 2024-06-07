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اقتصاد

«طيران الإمارات» تنضم إلى المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة

عقب توقيع الاتفاقية لتبادل الرموز مع شركة «كوندور» (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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طيران الإمارات تدشن رحلاتها إلى العاصمة الكولومبية

أعلنت طيران الإمارات انضمامها إلى المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران (aireg)، لتصبح بذلك أول ناقلة جوية دولية تنضم إلى هذه المبادرة.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض برلين الدولي للطيران «أي إل إيه 2024»، في خطوة تجسّد التزام طيران الإمارات تجاه تعزيز استدامة عملياتها وتطوير وقود الطيران المستدام (ساف).
وبموجب هذا العضوية، ستسهم الناقلة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام (ساف) محلياً في ألمانيا، استكمالاً للعديد من المبادرات الأخرى ذات الصلة بوقود الطيران المستدام التي أطلقتها طيران الإمارات في الأشهر القليلة الماضية.
وقع الاتفاقية، فولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا، وسيغفريد كنشت، رئيس المجلس التنفيذي للمبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران، بحضور الدكتورة آنا كريستمان، منسقة الحكومة الفيدرالية لسياسة الفضاء الجوي الألمانية.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: سعداء بعضوية المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران، والمساهمة في دعم جهود ألمانيا لبناء قدراتها لتصبح مركزاً لإنتاج وقود الطيران المستدام، تتطلب صناعتنا كميات كبيرة من وقود الطيران المستدام وبتكلفة مجدية تجارياً، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لإنتاج المزيد، فتعزيز تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام وزيادتها تتطلب مزيداً من الشراكات والدعم من جانب العديد من الجهات المعنية. وقال سيغفريد كنشت: نرحب بانضمام طيران الإمارات إلى عضوية المبادرة، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران العالمية، ويتطلع مجلس المبادرة إلى هذه الشراكة المثمرة وتعزيز التعاون بين الطرفين.
اتفاقية تعاون
من ناحية أخرى، وقعت طيران الإمارات اتفاقية لتبادل الرموز مع شركة «كوندور» على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعد استيفاء الموافقات الحكومية. 
وستوفر الاتفاقية الجديدة رحلات ربط سلسة وخيارات أكبر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون على الرحلات التي تشغلها «كوندور» عبر ألمانيا إلى الوجهات الشهيرة في مايوركا وجزر الكناري، بالإضافة إلى نقاط دولية في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويتزامن تفعيل اتفاقية تبادل الرموز مع إطلاق «كوندور» مسارها بين برلين ودبي في شهر أكتوبر المقبل.
وقع الاتفاقية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وبيتر جربر، الرئيس التنفيذي لشركة«كوندور»، خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دبي الذي اختتم مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الناقلتين.
وقال عدنان كاظم: يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع«كوندور»، إحدى أشهر شركات الطيران التي تعمل في مجال الترفيه والاستجمام في ألمانيا، ومن شأن هذه الشراكة أن تفتح المجال أمام فرص جديدة للسفر والمزيد من خيارات رحلات الربط لعملائها الراغبين في السفر إلى وجهات فريدة في شبكة وجهاتنا، والاستفادة من خدمات طيران الإمارات المميزة في الأجواء خلال رحلاتهم من دبي.
وأضاف: عقدت طيران الإمارات حتى الآن 161 شراكة إنترلاين وتبادل الرموز والنقل متعدد الوسائط، لتوسع شبكتها إلى أكثر من 1650 مدينة.
وكانت طيران الإمارات قد أبرمت اتفاقية إنترلاين مع«كوندور» في شهر نوفمبر 2023، لتعزيز اتصال العملاء إلى 70 وجهة تديرها الناقلتان في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة.
ووقعت الناقلتان أيضاً اتفاقية برنامجي المسافر الدائم، لتمكين أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تشغلها كوندور.
.. وتطلق خدمة جديدة إلى مدغشقر 
أعلنت طيران الإمارات إطلاق خدمة جديدة من دبي إلى مدغشقر، اعتباراً من 3 سبتمبر 2024، ما يوفر المزيد من الخيارات ورحلات الربط للمسافرين، ويعزز السفر بغرض الترفيه والعمل إلى البلاد، وستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين مطاري دبي الدولي وأنتاناناريفو، وذلك عبر سيشيل. وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: لدينا الثقة أن هذه الخدمة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي على تعزيز الاتصال مع مدغشقر.

طيران الإمارات
الطاقة المتجددة
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