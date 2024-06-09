الصين وباكستان تتفقان على تعزيز تعاونهما في مجال التعدين

أعلنت الصين وباكستان أنهما اتفقتا على تعزيز التعاون بينهما في مجال التعدين ودعم تطبيق اتفاق لتعزيز تنمية التعدين والتعاون الصناعي.

وقال بيان مشترك صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إلى الصين واستمرت خمسة أيام، إن الصين ستعزز التعاون مع باكستان في مجالات مثل موارد النفط والغاز البحرية، وستشجع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير مناطق النفط والغاز البحرية هناك.

وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني قام بالزيارة بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، وإنه عقد خلالها اجتماعات مع القيادة والسلطات الصينية ورجال أعمال.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلت عن "لي"، قوله إن الصين أعطت دائماً الأولوية لباكستان في دبلوماسية حسن الجوار الصينية، وأنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع باكستان للمضي قدماً في صداقتهما التقليدية، وزيادة التعاون متبادل المنفعة، وتعجيل إقامة مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وباكستان في العصر الجديد، من أجل تحقيق منافع أكبر لشعبي البلدين.

وأوضح لي أن الصين تدعم باكستان بقوة في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار، معرباً عن استعداد بلاده للعمل مع إسلام أباد لتعزيز التضافر بين الإستراتيجيات التنموية لدى كل منهما، والتركيز على تطوير الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، ودفع المشروعات الرئيسة، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري لتعزيز التنمية المشتركة، وتعميق التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والإيكولوجيا وحماية البيئة.