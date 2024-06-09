الإمارات تهيمن على قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة

دبي (الاتحاد)

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عامة لعام 2024، الذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية.

وتصدرت الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة، كما ضمت القائمة 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، وشركتين لكل من مصر والأردن وسلطنة عُمان.

وأظهرت أبحاث «فوربس الشرق الأوسط»، انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023.

كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024.

في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليون دولار في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وجمع فريق البحوث في «فوربس الشرق الأوسط» البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، وصُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024.

وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024. وتهيمن «أرامكو» السعودية على صدارة القائمة، بإجمالي أصول 660.8 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار.

وفي يناير 2024، كشفت «أرامكو» وشركة رونغشنغ للبتروكيماويات، عن خطط لشراء حصص في وحدات تابعة لهما. كذلك في الشهر نفسه، خصصت «أرامكو» مبلغاً إضافياً قدره 4 مليارات دولار لذراعها العالمية لرأس المال الجريء، شركة أرامكو فينتشرز، لتضاعف مخصصات استثماراتها إلى 7 مليارات دولار.

وحل البنك الأهلي السعودي والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بـ 45 مصرفاً، بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليون دولار.

فيما تعمل 6 شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث جاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الخامسة في قائمة أقوى 10 شركات عامة في الشرق الأوسط 2024.

وحلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بـ 9 شركات، والصناعة في المركز الثالث بـ 7 شركات على التوالي. بينما ظل قطاع الطاقة، ممثلاً بـ 5 شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار، بفضل «أرامكو» السعودية.

ورغم التحديات الاقتصادية التي اعتادتها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، ضمّت قائمة العام الحالي 6 وافدين جدد: شركات أدنوك للغاز، وبروج، وبيورهيلث القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها الإمارات، بالإضافة إلى شركتي عِلم و«أديس القابضة» السعوديتين.

بينما خرجت «سابك» السعودية التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إلى جانب شركات أخرى من قائمة عام 2024، بعد تكبدها خسائر بنحو 102.5 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 6.3 مليار دولار في عام 2022.